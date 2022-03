Ab sofort sind geflüchteten Menschen aus der Ukraine berechtigt, kostenfreie im öffentlichen Nahverkehr in Berlin und Brandenburg zu reisen. Als Fahrtberechtigung reiche ein ukrainischer Pass oder Personalausweis.

VBB bietet Flüchtlingen aus der Ukraine freie Fahrt an

Krieg gegen die Ukraine VBB bietet Flüchtlingen aus der Ukraine freie Fahrt an