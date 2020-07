Potsdam

In der Debatte um ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen hat sich jetzt auch der VCD Brandenburg eingeschaltet. Timm Buchholz stellvertretender Vorsitzender des VCD-Landesverbands erklärte: „Tempo 120 auf Autobahnen rettet nicht nur Leben und spart rund drei Millionen Tonnen CO2, es senkt auch die Kosten für den Staat und sorgt für weniger Staus durch einen besseren Verkehrsfluss.“

Zudem macht sich der Verkehrsclub für Tempo 80 außerorts und Tempo 30 innerorts stark. Dies sei „ein klares Bekenntnis für mehr Lebensqualität in unseren Städten und Dörfern.“ In Brandenburg liege die Zahl der Verkehrstoten „seit Jahren weit über dem Bundesdurchschnitt“, so Buchholz weiter. „ Tempolimits sind eine der wirksamsten Maßnahmen, um diese Tragödien zu verhindern.“ Er sehe die Landesregierung in der Pflicht, im Bundesrat für ein Tempolimit zu stimmen.

Zuletzt hatte der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck die Diskussion um ein Tempolimit auf Autobahnen wieder angestoßen. Er versprach, bei einer Regierungsbeteiligung im Bund werde seine Partei schnell ein flächendeckendes Tempolimit auf der Autobahn durchsetzen.

Unterdessen hat sich Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen für das Chaos rund um den neuen Bußgeldkatalog der Staßenverkehrsordnung entschuldigt. Für Raser, die aufgrund der neuen Regeln geblitzt wurden, hatte der CDU-Politiker eine gute Nachricht: Bußgeldbescheide und Fahrverbote sind ab sofort aufgehoben.

Von MAZonline