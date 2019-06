Potsdam

Am 19. Juni 2019 laden die Brandenburger Landesregierung und das Wirtschaftsforum wieder zum stimmungsvollen Sommerfest am Ufer des Tiefen Sees in Potsdam. Der Brandenburger Sommerabend mit seinen illustren Gästen findet in diesem Jahr zum 20. Mal statt.

MAZ-Leser erhalten die Chance, bei der Jubiläumsfeier auf dem Areal an der Schiffbauergasse dabei zu sein und mit Ehrenamtlern, Politikern, Unternehmern und Kulturschaffenden ins Gespräch zu kommen und die einzigartige Atmosphäre am Tiefen See zu genießen.

Die MAZ verlost drei mal zwei VIP-Tickets für den diesjährigen Brandenburger Sommerabend.

Beantworten Sie dazu einfach unsere Quizfragen unter diesem Link.

Die Gewinner werden telefonisch und schriftlich benachrichtigt. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!

