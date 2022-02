Potsdam

Für viele ist er die Möglichkeit, eine Weile aus dem Alltagstrott auszubrechen und Zeit miteinander zu verbringen: der Valentinstag. MAZ-Leser haben uns ihre lustigsten, spannendsten oder – allen voran – romantischsten Erlebnisse verraten.

Ein (versehentlicher) Heiratsantrag am Valentinstag

Heike Heichel über den vergessenen Valentinstag:

„Mein Freund hatte den Valentinstag vergessen. Abends erwischte ich unseren Spaniel beim zerbeißen einer Schachtel, die er wohl aus dem Schrank geklaut hatte. Beim Aufheben der Schachtel sah ich, dass in dieser ein wunderschöner Brillant-Ring steckte. Mein Freund, der hinter mir stand, murmelte nur: ,Den Antrag wollte ich dir eigentlich erst im Sommer machen.’“

Erstes Kennenlernen auf einer Party – zu der keiner von beiden kommen wollte

Catharina Schulze aus Potsdam über die Party-Bekanntschaft aus der mehr wurde:

„Mein romantischstes Erlebnis begann am 25.05.2019. Ich war auf eine Party von Freunden eingeladen – so richtig hatte ich keine Lust, aber ich bin dann trotzdem hingegangen. Und da sah ich ihn: Ein großer Mann mit schönem, blondem Haar und dieses Lächeln. Ich wusste, dass ich ihn kennenlernen möchte und schrieb ihn am nächsten Tag auch gleich an. Darauf folgten lustige und schöne Dates, und da erfuhr ich, dass er eigentlich auch nicht zur Party gehen wollte – aber sich dann doch überwunden hatte. Zum Glück! Denn jetzt, fast drei Jahre später – mit einer gemeinsamen kleinen Tochter – sind wir noch lange nicht am Ende unserer Reise.“

Von Kollegen – zu Freunden – zu Verliebten

Anja Reitemeyer über ihren Valentinstag vor sechs Jahren:

„Mein Mann und ich waren zunächst nur Kollegen, dann Freunde und sind an einem Valentinstag vor mittlerweile sechs Jahren zusammengekommen. Mittlerweile haben wir zwei Kinder und der Valentinstag muss also doppelt gefeiert werden!“

Ein Valentinstag in New York

Ein/e Leser/in über ihren/seinen ersten Valentinstag in New York:

„Nun ja, eine echte Valentinsgeschichte, die so richtig romantisch ist, habe ich leider nie erlebt. Aber ich habe 1999 festgestellt, dass der Valentinstag in Deutschland noch nicht so gefeiert wurde, in Amerika jedoch schon. Ich war damals mit einem guten Freund für ein paar Tage in New York im Urlaub - eine tolle Stadt übrigens - und in allen Schaufenstern hingen riesige rosa Herzen und überall Plakate mit der Aufschrift “Valentine’s Day“. Wir haben uns erst gefragt, was das soll. Bis wir darauf gekommen sind, dass das Werbung für den Valentinstag war – damals in Deutschland noch gar nicht so präsent. Das ist meine kleine Geschichte, die ich immer mit dem Valentinstag verbinde.“

Erstes Treffen am Valentinstag

Dieser Leser erzählt von seinem liebsten Valentinstagserlebnis – und wie er Eindruck hinterlassen hat:

„Ich habe meine erste große Liebe mit 16 Jahren, ein paar Tage vor dem Valentinstag, kennengelernt. Am Valentinstag waren wir zum ersten Mal verabredet. Ich habe ihr an dem Tag einen Teddy und ein Schokoladenherz mitgebracht. Das hat scheinbar Eindruck gemacht, wir sind kurz danach zusammengekommen.“

Zwei gescheiterte Heiratsanträge

Leserin Anja über ihre drei Heiratsanträge:

„Verlobt waren wir schon seit Ende 1986. Ich weiß, das klingt jetzt etwas altmodisch, aber das war ,damals’ eben so. Nach Heiratsplänen habe ich ihn auch nicht weiter gefragt, weil ich immer der Meinung war, dass er mich doch fragen solle, wenn er unbedingt heiraten möchte. Die Jahre vergingen und vergingen, nichts passierte. Eigentlich dachte ich schon, dass wir irgendwann mal ,Silberne Verlobung’ feiern würden, aber dann passierte das Unglaubliche doch noch. Dazu müsst ihr wissen, dass der ,arme Kerl’ mir tatsächlich drei Heiratsanträge machen musste, weil mir keiner der ersten beiden romantisch genug war. Hier zitiere ich mal unsere Hochzeitszeitung:

Heiratsantrag Nr. 1: ,Da lag Matthias mit Blinddarmentzündung im Krankenhaus und dachte, gleich ist es mit ihm aus. Da lag er nun im Sterbebett, ach liebe Anja es wäre so nett, wenn du wärest die meine, denn ich liebe dich und sonst keine.’

Heiratsantrag Nr. 2: ,Jahre später beim Abwasch dann, ging Matthias noch mal an die Sache ran, doch auch das war nicht der rechte Ort, und die Anja jagte ihn gar fort.’

Heiratsantrag Nr. 3: Der war’s! Super romantisch und herzergreifend schön. Gänsehaut-Feeling pur. Da wurde ich dann doch noch zum JA-Sager! Blumen, Candle-Light Dinner, ein romantisches Wochenende in einem idyllischen Hotel und ,JA, ich will’. Es war wirklich wunderschön! Wie ihr seht, habe ich es ihm nicht leicht gemacht, doch er hat es tatsächlich noch geschafft. Wir haben unsere Traumhochzeit gefeiert.“

Für Heiratsanträge und Liebesgeständnisse ist Valentinstag der richtige Zeitpunkt. Quelle: Annette Riedl/ dpa

Ein Gedicht zum Valentinstag

Unser Leser dichtet über seine schönste Erinnerung zum Valentinstag:

„Vor fast dreißig Jahren stand ich vor ihrer Tür, das Herz klopfte bis zum Halse mir. Den Blumenstrauß fest in der Hand, als sie dann endlich vor mir stand. Willst du mit mir gehn? Ja/Nein/Vielleicht? Meine Gesichtsfarbe einem Gespenst fast gleicht! ,Komm erst mal rein!’, so sagte sie. Den Satz vergess´ ich sicher nie. So kam es bald zum erstem Kuss. Der Abend war echt ein Genuss! Schon lange sind wir jetzt ein Paar. Den Blumenstrauß gibt’s jedes Jahr! Vielleicht geht’s diesmal ins Hotel, dann pack ich unseren Koffer schnell. Wir genießen dort die Gastlichkeit und feiern unsere ,Zeit zu zweit’!“

Mit einer Schnitzeljagd zum Heiratsantrag

Eine Leserin berichtet von ihrem Valentinstagserlebnis im Krankenhaus:

„Mein Mann hat mir an einem Valentinstag, als ich im Krankenhaus lag, einen Antrag gemacht. Um den Ring und ihn zu finden, musste ich eine Schnitzeljagd durch das ganze Krankenhaus machen. Ich dachte die Hälfte der Zeit, dass ich den Doktor suche und mir sind die Hälfte der Hinweise einfach nicht aufgefallen! Gut, dass er am Ende kniete, sonst hätte ich das wahrscheinlich gar nicht verstanden.“

