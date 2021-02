Potsdam

Am kommenden Sonntag ist Valentinstag. Viele verschenken an diesem Tag Blumen, um ihren Liebsten eine Freude zu machen. Doch einfach in den nächsten Blumenladen marschieren geht aber dieses Jahr nicht, die haben derzeit alle geschlossen. Wer Blumen verschenken will muss also ein bisschen vorplanen, sonst bleibt nur ein Strauß von der Supermarktkasse oder Tankstelle.

Wo bekommt man im Lockdown die schönsten Sträuße? „Na, auf jeden Fall beim Floristen nebenan“, sagt Manuela Goohsen, Geschäftsführerin des Landesverband Deutscher Floristen Berlin-Brandenburg. Die meisten Floristen bieten während des Lockdowns Abhol- und Lieferservices an, erklärt sie. Aber sie rät den Kunden nicht einfach auf gut Glück loszuziehen, sondern den Floristen um die Ecke vorher anzurufen oder nach Angebote auf den Sozialen Medien zu suchen. „Viele nutzen die Instagram und Facebook, um jetzt spezielle Valentinstags-Angebote zu bewerben“, sagt Goohsen.

Für viele Floristen sind die Abholservices die einzige Einnahmequelle

Viele Floristen haben auch am Valentinstag selbst geöffnet und bieten einen Abholservice an, damit die Blumen besonders frisch sind. Wer einen Strauß vorbestellen möchte, sollte das nicht erst am Samstagmittag machen, sagt Manuela Goohsen. Die Floristen bräuchten ein paar Tage Vorlauf, um die gewünschten Blumen alle vorrätig zu haben.

Die Floristen leiden wie viele andere Branchen unter dem andauernden Corona-Lockdown. Die Abhol- und Lieferservices sind für sie derzeit die einzige Möglichkeit, Umsatz zu machen. Denn Kongresse und Kulturveranstaltungen, für die viele Floristen die Dekoration gestalten, fallen derzeit alle aus, auch die Hochzeiten finden wenn, dann nur in äußerst kleinem Rahmen statt. „Es sind ja nicht nur die geschlossenen Läden, die uns zu schaffen machen. Viele Eventfloristen hängen jetzt in der Luft“, sagt Goohsen.

Auch bei Online-Händlern sollte man frühzeitig bestellen

Die größte Konkurrenz für die Floristen seien die günstigen Angebote im Einzelhandel, sagt Goohsen. Sie und viele Kollegen haben das Gefühl, dass sich das Blumenangebot in vielen Supermärkten vor dem Valentinstag verdoppelt hat und das daraus Profit geschlagen werde. Es bereite den Floristen Kopfzerbrechen, dass Menschen sich derzeit daran gewöhnen für 1,99 zehn Blümchen an der Supermarktkasse mitnehmen zu können. „Wir befürchten, dass so die Wertschätzung für das Handwerk der Floristen verloren geht“, sagt Manuela Goohsen.

Neben den lokalen Floristen gibt es auch Online-Blumenhändler, die Schnittblumen frisch vor die Tür liefern. Auch hier sollte frühzeitig bestellt werden, da die Blumen häufig mit einem Logistikunternehmen versendet werden. Kommen die Blumen trotz fester Zusage verspätet, kann der Kaufpreis zurückverlangt werden, sagt Robert Bartel von der Verbraucherzentrale Brandenburg.

Viele der Online-Anbieter werben mit einer 7-Tage-Frische-Garantie, wobei oft nicht so klar definiert wird, was diese eigentlich genau bedeute. Sollten die Blumen aber schon schnell nach der Ankunft einen schlappen Eindruck machen, solle man diese Garantie trotzdem einfordern, rät Bartel. „Machen Sie Fotos, wenn Ihre Blumen zu früh die Köpfe hängen lassen und senden sie diese noch am selben Tag an den Händler. Dann muss er reagieren und zumindest neue Blumen senden.“

Es müssen nicht immer rote Rosen sein

Müssen es zu Valentinstag immer rote Rosen sein? Nicht wenn es nach Manuela Goohsen geht. „Natürlich machen die einen großen Anteil aus am Valentinstag, aber ich finde man solle das verschenken womit man dem anderen eine Freunde macht.“ Jetzt im beginnenden Frühling gebe es eine Vielzahl von Alternativen, wie zum Beispiel Tulpen, Ranunkeln oder Gerbera.

In der Woche um den 14. Februar geben die Deutschen laut der Informations-Gesellschaft Agrarmarkt durchschnittlich doppelt so viel Geld für Schnittblumen aus wie in einer normalen Woche. Aber das sei nicht der einzige Tag, an dem viele Blumen verschenkt werden, sagt Manuela Goohsen. „Speziell bei uns im Osten hat auch der Frauentag noch eine große Bedeutung. Ich kann gar nicht sagen, ob am 8. März oder an Valentinstag mehr Schnittblumen gekauft werden.“

Gerade jetzt in der Lockdown-Zeit, in der man sich nicht so nah sein kann, seien Blumen eine schöne Geste um sich zu zeigen, dass man aneinander denkt, findet Manuela Goohsen. Das merken die Floristen auch an den Bestellungen: Die Nachrichten, die die Floristen mit den Blumen verschicken seien sehr persönlich und würden sich oft darauf beziehen, dass man sich gerade nicht sehen oder umarmen kann.

