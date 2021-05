Potsdam

Zum zweiten Mal können die Brandenburger (und ein paar Brandenburgerinnen) den Vatertag oder Herrentag nicht so begehen, wie es in den Jahren vor der Pandemie üblich war. Doch während es 2020 an Himmelfahrt mild und trocken blieb und darüber hinaus auch Biergartenbesuche möglich waren, sieht es in diesem Jahr schlechter aus: Dauerregen ist angesagt, und auch wenn die Inzidenzwerte sinken, ist die Zahl der Corona-Infektionen jetzt deutlich höher. Die Gastronomie ist weiterhin bis auf Abholangebote geschlossen. Lockerungen sind wohl erst Pfingsten in Sicht. Doch Was ist überhaupt erlaubt?

Allem voran: Wegen der Corona-Pandemie ist weiterhin Vorsicht geboten, die Maßnahmen gegen das Virus sind auch mit Blick auf baldige Lockerungen einzuhalten. Hinzu kommt die sogenannte „Bundes-Notbremse“, die in einigen Brandenburger Regionen derzeit gilt. Überschreiten Landkreise oder kreisfreie Städte drei Tage hintereinander eine 7-Tage-Inzidenz von 100 überschreiten, tritt sie in Kraft. Bei Feiertags-Aktivitäten ist also immer zu berücksichtigen, in welcher Region sie stattfinden sollen.

Was gilt bei Wanderungen und Bollerwagenfahrten?

Gabriel Hesse, Pressesprecher des Brandenburger Gesundheitsministeriums, verweist zunächst darauf, dass auch weiterhin auf touristische Reisen verzichtet werden sollte. Allerdings sei grundsätzlich möglich, Verwandte oder Freunde zu besuchen, so Hesse. Dabei gilt sowohl in Haus und Garten als auch im öffentlichen Raum: Die Kontaktbeschränkungen sind einzuhalten. Konkret heißt das: In Kreisen und Städten, in denen die Bundes-Notbremse in Kraft ist, dürfen sich nur die Angehörigen eines Haushalts plus eine weitere Person treffen. Das gilt auch für Wanderungen und Bollerwagenfahrten.

In Regionen, in denen der Inzidenzwert stabil unter 100 geblieben ist und die Corona-Notbremse nicht mehr gilt, dürfen sich zwei Haushalte und maximal fünf Personen treffen. Kinder unter 14 sind in beiden Fällen von der Regelung ausgenommen. Gabriel Hesse merkt jedoch an, dass man bei Fahrten in andere Landkreise stets die dortige Regelung im Blick haben sollte – denn diese zählt.

Gibt es ein Alkoholverbot?

Nein. Wie Hesse erklärt, gibt es derzeit weder durch die Landesregierung noch durch die Bundes-Notbremse ein Alkoholverbot. Allerdings, so der Ministeriumssprecher, können Landkreise und kreisfreie Städte je nach Infektionslage auf kommunaler Ebene verschärfte Maßnahmen beschließen – und etwa ein Alkoholverbot an bestimmten Orten aussprechen.

Sind Kremserfahrten möglicht?

Schlechte Nachrichten für Freunde der Kremserfahrt: Die sind nämlich sowohl unter der Landesregelung als auch unter der Bundes-Notbremse nicht möglich. Nach der Brandenburger Corona-Verordnung sind Stadtrundfahrten, Schiffsausflüge und „vergleichbare touristische Angebote“ untersagt. Somit ist auch hinfällig, dass die bundesweite Notbremse gewerbliche Freizeitaktivitäten ebenfalls verbietet. Heißt konkret: Unabhängig vom Inzidenzwert in der Region sind Kremserfahrten so oder so verboten.

Was ist mit Paddelboot, Tretboot und Kanu?

Zunächst gelten auch hier die Kontaktbeschränkungen des jeweiligen Landkreises. Fahrten mit mehreren Personen müssen also entsprechend abgestimmt sein. Hinzu kommt, dass Sport unter freiem Himmel zwar erlaubt ist – aber gewerbliche Freizeitaktivitäten eben nicht. Somit können Brandenburgerinnen und Brandenburger zwar auf ihrem eigenen Boot über Havel, Dahme und Co. fahren, Bootsverleihe dürfen allerdings nicht öffnen.

Sind Tierparks und Wildgehege geöffnet?

Tierparks und Wildgehege dürfen zwar prinzipiell öffnen, allerdings verweist Ministeriumssprecher Hesse darauf, dass auch hier je nach Infektionslage – und somit entsprechender Bundes-Notbremse – unterschiedliche Regeln gelten. So dürfen unter verschärften Corona-Regeln beispielsweise nur die Außengehege öffnen.

Von MAZonline