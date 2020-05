Himmelfahrt: Polizei will Einhaltung von Corona-Regeln kontrollieren

Potsdam

Die Polizei in Brandenburg rechnet trotz der Corona-Beschränkungen für den Herrentag in dieser Woche nicht mit mehr Einsätzen als in vorherigen Jahren. Das sagte ein Sprecher der MAZ auf Anfrage. Grundsätzlich sei die Einsatzzahl an Herrentagen um bis zu 15 bis 20 Prozent höher als an anderen Tagen – damit werde auch für diesen Donnerstag geplant.

Entsprechend sei die Zahl der Beamten, die an diesem Donnerstag im Einsatz sind, deutlich erhöht worden. So werde neben den regulären Streifenpolizisten auch die Bereitschaftspolizei in Brandenburg im Einsatz sein, sagte der Sprecher.

Vatertagstouren mit vielen Freunden sind noch nicht erlaubt

Die Beamten werden dann auch die Einhaltung der noch immer geltenden Corona-Regeln kontrollieren. So werden Vatertagstouren mit dem großen Freundeskreis an diesem Donnerstag nicht möglich sein. Weiterhin gilt in Brandenburg die Bestimmung, dass sich im öffentlichen Raum nur die Personen von zwei Haushalten treffen dürfen. Diese Regeln gelten selbstverständlich weiterhin, heißt es von der Polizei – und sie werden auch kontrolliert.

Im öffentlichen Raum sei es häufig sehr schnell ersichtlich, ob eine Gruppe zu groß und damit aus mehr als zwei Haushalten bestehen könnte, sagte der Sprecher. Im Zweifel würden dann auch die Ausweise kontrolliert.

Biergärten wieder geöffnet – und vorbereitet

Im Gegensatz zu großen Touren mit vielen Freunden und Bekannten ist der Besuch im kleinen Kreis in Gaststätten und vor allem Biergärten am Donnerstag wieder erlaubt – allerdings gelten auch hier weiterhin strikte Hygiene- und Abstandsregeln. Im großen Biergarten am Schloss Diedersdorf bei Großbeeren ( Teltow-Fläming) stehen die Tische auch an diesem Donnerstag weiterhin auf 1,5 Metern Abstand. „Wir haben unsere Ausgabestellen mit Abstandsmarkierungen versehen, an einem Tisch dürfen nur zwei Haushalte sitzen und wir haben Desinfektionsmittelspender“, sagt Geschäftsführerin Mareike Sandig.

„Wir haben bei uns das Glück, dass wir die Fläche haben und die Leute entzerren können“, sagt sie. Am vergangenen Sonntag hatte der Biergarten erstmals wieder geöffnet – und zahlreiche Besucher angezogen. „Mit so einem Andrang hatten wir nicht gerechnet. Man merkt ganz eindeutig: Die Leute wollen raus“.

Damit die Lage beherrschbar bleibt, hat Sandig eigens für den Vatertag einen Sicherheitsdienst engagiert. Trotzdem setzt sie auf die Vernunft der Menschen: „Man merkt schon, dass die meisten Gäste die neuen Regeln im Kopf haben und sich selbständig daran halten“. Im Zweifel weise aber auch das Personal freundlich auf die Regeln hin.

Auch die Ordnungsämter kontrollieren – setzen aber auf gute Absprachen

Dass diese eingehalten werden, werden am Donnerstag auch die Mitarbeiter der Ordnungsämter kontrollieren. Auf MAZ-Anfrage bestätigten mehrere Amtsleiter, dass am Donnerstag auch die Einhaltung der Regeln in den Gaststätten überprüft werde. Fast überall aber berief man sich auf vorherige gute Absprachen zu den geltenden Corona-Regeln mit den Gastwirten.

„Wir stimmen uns mit der örtlichen Polizei ab, fühlen uns aber gut vorbereitet, weil wir mit den Gastronomen hier in der Region schon im Vorfeld gesprochen haben“, sagte zum Beispiel die Amtsleiterin des Ordnungsamtes in Kyritz, Veronika Lausch. Hotspots wie Wiesen oder Seezugänge, die als beliebte Herrentagsziele gelten, würden aber nicht abgesperrt: „Das werden wir auf keinen Fall machen“, heißt es.

Von Ansgar Nehls