Lichtspektakel - Veranstalter in Not: Das war die „Night of Light“ in Brandenburg

Mit der „Night of Light“ machten am Montagabend Veranstalter auf die dramatische Lage der durch die Corona-Einschränkungen akut bedrohten Branche aufmerksam. Auch in Brandenburg wurden zahlreiche Gebäude illuminiert. Klicken Sie sich hier durch die Nacht!