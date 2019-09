Erfurt

Laut Aussagen des BZI-Vorsitzenden Lajos Fischer am Samstag in Erfurt gelte Umfragen zufolge Ostdeutschland als zehnfach gefährlicher für Geflüchtete als das übrige Land. Jedoch lebten in den neuen Bundesländern nur fünf Prozent der Menschen mit Migrationshintergrund in der Bundesrepublik.

Ein Grund für die Abwehr - die Migranten mal mehr, mal weniger im Osten erleben - seien möglicherweise auch noch nicht verarbeitete Erfahrungen, die viele Ostdeutsche nach der Wende machten. Sie seien nach der Wiedervereinigung in einem fremden Land aufgewacht, sagte Fischer. Umso wichtiger sei die Arbeit der örtlichen Integrationsbeiräte. Auf ihnen laste im Osten ein höherer Druck, da sie mit weniger Geld und hauptamtlichem Personal ausgestattet seien als im Westen.

Der BZI diskutierte in der Thüringer Landeshauptstadt über die Perspektiven von Migranten in Ostdeutschland. Der Dachverband der kommunalen Integrationsbeiräte steht damit nach eigenen Angaben für 6000 politisch aktive Menschen mit Einwanderungsgeschichte.

