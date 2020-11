Verbieten oder nicht? Das sagen die MAZ-Leser zum Silvester-Feuerwerk

Potsdam

In Berlin haben die Grünen mit Blick auf die Corona-Infektionslage gefordert, an Silvester neben großen Partys auch das Feuerwerk zu verbieten. Deutschland solle damit dem Vorbild der Niederlande folgen. Auch die Grünen in Brandenburg liebäugeln damit. Die Verwaltung müsse „Böllerei und Silvesterfeuerwerk im Berliner Innenstadtbereich vollständig unterbinden“, schloss sich auch CDU-Fraktionschef Burkard Dregger an. Bundesinnenminister Horst Seehofer ( CSU) hält hingegen nichts von einem Verbot.

Das Thema ist auch bei den MAZ-Lesern heiß umstritten. Hier eine Auswahl aus den vielen Zuschriften.

Anzeige

„ Wien macht es uns vor“, schreibt Ursula Zölfel. „Zwei größere Feuerwerke zu Silvester am Rathaus und im Prater. Wunderschön, friedlich und man musste keine Angst haben. Warum geht das nicht in Berlin oder Brandenburg?“

„Die Entscheidung die Silvesterknallerei grundsätzlich zu verbieten ist schon lange überfällig“, findet Elisabeth Gier. „Nicht nur die Überlastung der Krankenhäuser sollte eine Begründung dafür sein, sondern auch die dadurch steigende Feinstaubbelastung wird die Coronainfektionszahlen begünstigen.“

„Die Knallerei zu Silvester sollte man sich ganz sparen“, findet Uli Lukas. „Nicht nur in dieser Zeit, wo Krankenhäuser und Feuerwehr entlastet werden sollen. Es geht auch um Klimaschutz und Umweltschutz. So mancher Tierhalter würde das auch begrüßen.“

„Man denkt, das Haus fällt zusammen“

Wolfgang Hahn erzählt: „Seit wir hier in Brandenburg/Havel leben, erleben wir Leute, die nachts auf dem Gehweg und mitten auf der Straße ihre ’Polenkracher’ zünden, dass man denkt, das Haus fällt zusammen.Wer ein Tier hat, weiß, dass es kaum zu beruhigen ist. Ein nächstes Ärgernis: Der Dreck bleibt überall liegen.

Wir denken, dass es gut wäre, die ganze Stadt als Böller- Verbotszone auszuweisen. Wenn im besten Fall das Corona-Geschehen in unserer Stadt abflachen würde, kann man sich doch vorstellen, mit legalem Feuerwerk auf einem etwas außerhalb liegenden, freien Gelände ein paar Raketen steigen zu lassen. Warum soll es nicht auch in Deutschland , genau wie in anderen Ländern , möglich sein, sich an einem zentralen Feuerwerk zum Jahreswechsel zu erfreuen.“

„Etwas Freude sollte man den Leuten doch lassen“

Lothar Ruff hält dagegen: „Ich bin 72 Jahre, gehöre zu der sogenannten Risikogruppe, halte mich strikt an den vorgegeben Richtlinien. Wir müssen mit so viel Einschränkungen zur Zeit leben und haben uns , wie sehr viele Leute, auf Silvester gefreut. Ein Feuerwerk kann man auch mit einer Person abbrennen, da erschließt sich mir der Sinn, das zu verbieten in keinster Weise. Alle Verbote mit dem Hinweis auf die Pandemie und Corona zu begründen kann auch nicht der richtige Weg sein. Etwas Freude in dieser für alle belasteten Zeit sollte man den Leuten doch lassen.“

Lesen Sie auch

Rüdiger Hinze aus Potsdam gibt zu: „Vor 45 Jahren wäre es mir nicht in den Sinn gekommen, zum Silvesterfeuerwerk meine Meinung darzulegen - lieber hätte ich mich aktiv an der Knallerei beteiligt. Heute sehe ich mein eigenes damaliges Tun etwas kritischer. Mein Vorschlag wäre ein zentrales Feuerwerk an ausgewählten Plätzen.“

Für Menschen, die dennoch am Silvesterabend individuell böllern wollen, schlägt Hinze eine Sonderabgabe von mindestens 5 Euro je Rakete vor. „Diese Einnahmen sollten der Stadtreinigung oder der Erneuerung von Schultoiletten zukommen. Da eine Kontrolle eines Verbotes nicht möglich ist, geht es bei uns Deutschen anscheinend nur mit dem Preis und nicht über den Kopf.“

Vom „Vorbild Niederlande“ schreibt Gunter Wieden (Amt Mellensee). „Man spricht von ’ Feuerwerk’, jedoch ist in den letzen Jahren daraus ein ’Böllerwerk’ geworden. Ich habe Neujahr 2020 selbst erlebt, wie ein ’Nachbar’ mir einen lauten Kaller direkt vor die Füße warf und nicht genug, er warf gleich einen zweiten Knaller hinterher. Vergleichen Sie bitte: Ein Motorrad ist laut, laut Zulassung maximal 95 Dezibel, ein Knaller darf 115 dB haben!“

Hans-Peter Schauss aus Potsdam fordert: „Silvester-Knallerei (mit brennbarer Pyrotechnik) sollte sofort verboten werden. Nicht nur der Verkauf, sondern auch das Abbrennen muss dann geahndet und mit hohen Strafen belegt werden. Alternativ wäre es zwar besser, 200 Prozent Steuer auf Pyrotechnik zu erheben, um damit die Folgekosten zu begleichen und Geld für gute Zwecke zur Verfügung zu stellen, aber das würde illegalen Importen nur Vorschub leisten.“

„Man hat uns schon sehr viel Spaß genommen in diesem Jahr und jetzt auch noch Silvester?“, ärgert sich Kevin Naumann. „Ihr spinnt wohl! Man kann uns vieles wegnehmen, aber bitte nicht noch die Knallerei, das geht zu weit.“

„Ein Verbot ist meiner Meinung nach gar nicht nötig“, schreibt uns Sylvia Gehrke via Facebook. „Eine ordentliche Steuer drauf, die Verletzungs- und Aufräumkosten sowie Umweltschäden mit einpreist, würde vieles regeln und die Gesellschaft bräuchte nicht dafür aufkommen. Im übrigen fände ich zentrale Feuerwerke in den Ortschaften, bei denen man sich treffen kann, eh für die Gemeinschaft schöner.“

„Lasst uns wenigstens das bunte Feuerwerk !“

„Böller und Knaller können meinetwegen verboten werden“, schreibt Doreen Hochschild. Aber lasst uns wenigstens das ’bunte Feuerwerk’ . Wir räumen unsere abgebrannten Feuerwerksbatterien immer selbst weg und löschen sie nach dem Abbrennen sogar mit Wasser ab. Auf was sollen wir und vor allem die Kids noch verzichten? Irgendwann reicht es auch mal.“

„Soll jetzt wirklich jeglicher Spaß verboten werden?“, fragt Gilbert Jacoby. „Dann können wir uns auch gleich eine Uniform anziehen und im Gleichschritt marschieren. Ich meine das jetzt auch genau so. Unfassbar, solche Forderungen...“

Schon seit Jahren ist Susanne von Roden-Leifker keine Anhängerin der Silvesterknallerei aus Umweltgründen. „In Zeiten einer Pandemie kommen aber weitere triftige Gründe hinzu. Wir wissen nicht, wie sich die Infektionszahlen noch entwickeln werden und welche Krankenhauskapazitäten am Jahresende zur Verfügung stehen werden. Alle größeren Veranstaltungen sind bzw. werden in der Vorweihnachtszeit oder zum Jahresende abgesagt, um das Infektionsgeschehen einzudämmen. Auch Feuerwerke bedingen das Zusammentreffen kleinerer oder größerer Menschengruppen, weil niemand gerne alleine Silvesterknaller abfeuert.“

„Die private Knallerei zu Sylvester sollt grundsätzlich verboten werden“, fordert Familie Dubrau (mit Hund Oskar). „Nicht nur, um die Notaufnahmen zu entlasten, sondern auch den Tieren und der Umwelt zuliebe.“

„Ich habe mich gefühlt wie im Krieg“

Für ein Verbot privater Knallkörper plädiert auch Jutte Hinze aus Potsdam. Sie berichtet: „Nachdem ich vor einigen Jahren ein wunderschönes Silvesterkonzert in der Erlöserkirche mit anschließendem Feuerwerk erleben durfte, hab ich mich auf dem Heimweg gefühlt wie im Krieg. Es wurden derart unangenehme und laute Böller überall gezündet, dass wir völlig verängstigt unsere Wohnung erreicht haben.“

Bam Bina gibt (via Facebook) zu bedenken: „Wenn ihr es verbietet, wird genau das Gegenteil passieren und die Polizei wird an Silvester nichts mehr unter Kontrolle haben. Dann wird mehr aus Polen und Tschechien importiert und dann werdet ihr euch umschauen.“

„Sinnloses Verpulvern ist nicht mehr angebracht“

„In der heutigen Zeit ist dass sinnlose Verpulvern und Knallen nicht mehr angebracht“, ist Jörg Stegemann überzeugt. „Feinstaubbelastungen, Lärmbelästigungen und nicht zuletzt das Verletzungsrisiko sprechen doch eine deutliche Sprache. Zumal durch diese Tradition auch traditionell die Rettungsdienste belastet werden.“

Doro Schlegel schreibt: „Wir lassen uns es nicht verbieten, Weihnachten mit der Familie zu feiern. Das gleiche trifft auch für Silvester zu. Und da ja einige Geschäfte überlegen gar kein Feuerwerk zu verkaufen, haben wir online schon vorgekauft.“

Aileen Jütterschenke merkt an: „Na klar, lass uns doch gleich alles verbieten. Corona wird doch durch die Luft übertragen, dann sollte unbedingt auch das Atmen verboten werden. Ich werde ja wohl noch in unserem Garten mit meinem Mann und Tochter ein paar Raketen zünden dürfen. Also wenn das nun auch nicht mehr erlaubt sein soll, dann weiß ich auch nicht mehr.“

„Das ist wie Weihnachten ohne Tannenbaum“

„Es ist eine Tradition und Feuerwerk gehört dazu!“, betont Miguel Titze. „Das ist wie Weihnachten ohne Tannenbaum. Die Politiker sollen sich mal darum kümmern das, das ganze Polen-Zeug nicht zu uns kommt. Und Unfälle passieren nur, wenn man alkoholisiert ist oder wenn man nicht ordnungsgemäß damit umgeht.“

Ähnlich sieht es Aileen Hase-Koch: „Die Feuerwerke, die es hierzulande zu kaufen gibt sind doch sicher, daher kann doch nicht viel schiefgehen, wenn man sich an die Vorgaben hält. Man darf aller Wahrscheinlichkeit schon nicht mit anderen zusammen feiern, dann sollte man einen nicht auch noch den letzten Spaß nehmen. Was hat ein Feuerwerk denn mit der Pandemie zu tun, wenn ich das zuhause alleine abbrenne und mir das Freude bereitet?“

Zu guter Letzt: Plan B mit Knalltüten

„Knalltüten an Sylvester“ fände Georg Maus gut, „aber andere als die, die konventionell ballern“. Also dann: Reinpusten und draufhauen. Einkaufstüten aus Papier, schwärmt Maus, seien „durchaus sehr laut, aber ohne Verletzungsgefahr, weil sie keine zünd- und explosionsfähigen Artikel enthalten.“ Als weitere Vorteile nennt der MAZ-Leser: extrem kostengünstig, umweltfreundlich, keine Schadstoffe (Feinstaub und Rauch).

Von MAZonline