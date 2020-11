Verbot der Reichsflagge: Landtag drängt auf Bundesgesetz

Potsdam

Brandenburg drängt auf eine bundeseinheitliche Gesetzeslösung zum Verbot der Reichskriegsflagge und anderer historischer Flaggen, die von Rechtsextremisten zunehmend benutzt werden. Mit den Stimmen aller Fraktionen außer der AfD beauftragte der Landtag am Mittwoch Innenminister Michael Stübgen ( CDU), auf der Konferenz der Innenminister im Dezember auf ein abgestimmtes Vorgehen mit Ländern und Bund hinzuarbeiten.

In Brandenburg selbst gilt bereits seit 2002 ein Erlass, wonach das Zeigen der Reichskriegsflagge verboten und Fahnen eingezogen werden können, wenn sie als politisches Statement geführt werden.

Nicht nur die Kriegsflagge

Der aktuelle Antrag soll diese Regelung auch auf die Reichsflagge ausweiten, wie sie ab 1892 gebräuchlich war, außerdem auf die Flagge des Dritten Reichs in der Version von 1933 bis 1935. Betroffen wären außerdem die Kriegsflagge des Norddeutschen Bundes/Deutschen Reiches von 1867 bis 1921, die Kriegsflagge des Deutschen Reiches von 1922 bis 1933 sowie die Kriegsflagge des Deutschen Reiches von 1933 bis 1935. Das Zeigen der Reichsflagge (also ohne „Kriegs“-Zusatz) soll nur dann verboten werden, „wenn eine konkrete Provokationswirkung im Einzelfall besteht“, heißt es in dem Antrag.

Innenminister Stübgen erinnerte an die Szenen, die sich am 29. August dieses Jahres vor dem Reichstagsgebäude in Berlin abspielten. Corona-Leugner und Rechtsextremisten hatten versucht, in den Bundestag zu gelangen, waren aber von Brandenburger und Berliner Polizisten aufgehalten worden. Die Menge hatte die in dem Antrag erwähnten Flaggen mit sich geführt, Fernsehbilder zeigen viel Schwarz-Weiß-Rot direkt vor der Parlamentstür. „Auch wenn der Spuk nach wenigen Minuten vorbei war: Die Videos und Bilder sind weltweit wahrgenommen worden“, sagte der Innenminister.

Alle Fraktionen stimmen dafür – bis auf eine

Ihm sei wohl bewusst, dass die historischen Flaggen teils nicht mit den NS-Verbrechen in Zusammenhang stünden, sagte der Minister. Sie würden aber von Extremisten und Reichsbürgern gebraucht und zur „Diffamierung unserer Demokratie benutzt“. Stübgen wies darauf hin, dass die Angelegenheit rechtlich nicht ganz einfach sei, wie ein Urteil zu einer entsprechenden Regelung in Bremen zeige. Er fühle sich aber durch das fraktionsübergreifende Votum bestärkt.

Rechtsextremisten versuchten mittels der Flaggensymbolik verstärkt, Kundgebungen mit ursprünglich nicht-radikaler Ausrichtung zu kapern, sagte CDU-Innenexperte Björn Lakenmacher. „Diese Bilder wollen wir nicht mehr sehen“, so der Christdemokrat. Gegen diese Bestrebungen müsse man vorgehen. Brandenburg sei schon im Jahr 2002 unter CDU-Innenminister Jörg Schönbohm Vorreiter in Sachen Verbot der Reichskriegsflagge gewesen. Komme man auf Bundesebene nicht weiter, müsse Brandenburg selbst den Umgang mit den Symbolen neu angehen.

Linke: Ersatzflaggen für Nazi-Symbole

Rechtsextremisten nutzten die im Antrag aufgezählten Flaggen als „Ersatzflagge für verbotene Symbole, als Angriff auf die Demokratie“, sagte Linken-Innenpolitikerin Andrea Johlige. Dieser „Raumergreifungsstrategie“ der extremen Rechten dürfe die Demokratie nicht tatenlos zusehen. „Wir nehmen den Nazis ihre Symbole“, sagte die Linkspolitikerin. Im Übrigen stünden die kritisierten Flaggen unter anderem für Kolonialismus und die Glorifizierung der Streitkräfte im Ersten Weltkrieg, äußerte Johlige. Auch Matthias Stefke ( BVB/Freie Wähler) bezeichnete die Verbote als „probates Mittel“ gegen die „visuelle Ausbreitung des Rechtsextremismus“.

Dem hielt der AfD-Abgeordnete Wilko Möller entgegen, der Norddeutsche Bund aus dem 19. Jahrhundert habe „nichts mit der verbrecherischen Ideologie des Nationalsozialismus zu tun“. Das Kaiserreich wiederum sei sehr fortschrittlich gewesen, etwa in der Sozialgesetzgebung. „Sie wollen Schritt für Schritt die deutsche Geschichte verunglimpfen“, warf Möller den Initiatoren des Antrags vor. „Jetzt sollen die historischen Flaggen dran glauben“, so Abgeordnete. Er frage sich, ob bald auch das Kreuz der Bundeswehr verboten sollen werde – oder der Mercedesstern, weil Zwangsarbeiter für das Unternehmen tätig gewesen seien. Die AfD stimmte gegen den Antrag. Zuvor hatte Möller noch polemisiert, die Linke selbst habe ja ein schwarz-weiß-rotes Logo.

Von Ulrich Wangemann