Potsdam

Das Urteil des Bundesgerichtshofs zu unrechtmäßig erhöhten Bankengebühren schlägt in Brandenburg Wellen. Potenziell sind Zehn-, wenn nicht Hunderttausende Kontoinhaber betroffen – und könnten Rückzahlungen erhalten. „Wer in den letzten Jahren mit einer Erhöhung oder der Einführung neuer Konto- oder Depotgebühren konfrontiert war, der er oder sie nicht aktiv zugestimmt hat, dem raten wir, Geld zurückzufordern“, sagt Erk Schaarschmidt, Finanzexperte bei der Verbraucherzentrale in Potsdam. Die Forderungen seien rückwirkend seit Kontoeröffnung mindestens bis 2018 möglich. „Nach unserer Rechtsauffassung ist sogar eine Rückwirkung bis 2011 denkbar“, sagt Schaarschmidt.

„Stillschweigende Zustimmung“ zu Gebührenerhöhung gilt nicht

Der Bundesgerichtshof hatte jüngst entschieden, dass Banken bei Änderungen von Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) die Zustimmung ihrer Kunden einholen müssen. Die vorausgesetzte „stillschweigende Zustimmung“ zu Gebührenerhöhungen – seit Jahren Geschäftspraxis vieler Banken - benachteilige Kunden unangemessen. Der Fall um die Postbank hat nach Einschätzung von Branchen- und Rechtsexperten branchenweite Relevanz, weil andere Kreditinstitute dieselben oder ähnliche Passagen in ihren AGB nutzen.

Die Verbraucherzentrale Brandenburg geht davon aus, dass nicht nur die Postbank, sondern auch alle Sparkassen im Land sowie Privatbanken betroffen sind. Pro Kunde könnte es durchaus um mehrere Hundert Euro gehen. Die Banken fordert der Verbraucherschützer auf, „rechtswidrig vereinnahmte Kontoentgelte kundenfreundlich freiwillig an die aktuellen und früheren Kontoinhaber zurückzuzahlen.“

Die Kunden müssen selbst aktiv werden

Die Verbraucherschutz-Organisation, deren Bundesverband die Klage vorm BGH verantwortet, hat einen Musterbrief auf ihrer Internetseite eingestellt. Den können sich Bankkunden herunterladen und damit ihren Anspruch gegenüber der Bank geltend machen.

„Es läuft wohl wieder einmal darauf hinaus, dass der Kunde die Bank auffordern muss, zu zahlen“, sagt Schaarschmidt. Stelle sich die Bank stur, müssten die Kunden den Klageweg gehen. Die Verbraucherzentrale werde an dieser Stelle behilflich sein. Der Finanzexperte vermutet, dass die Banken sich mit allen Kunden in Verbindung setzen. „Das werden lange Gespräche in den Filialen“, schätzt der Verbraucherschützer. Viele Kunden dürften ein Konvolut Papier mit mehreren zig Seiten zugeschickt bekommen. Schaarschmidt hofft, dass die Banken von sich aus eine Einigung mit den Kunden anstreben. Denkbar sei etwa eine üppige Einmalzahlung als Kompensation, dafür könnten dann die Kunden die neuen Konditionen unterschreiben. „Der Kunde muss nur wissen, dass er einen Kompensationsanspruch auch ohne neue Vereinbarung hat“, sagt Schaarschmidt.

Banken prüfen jetzt Verträge

Das größte Brandenburger Kreditinstitut, die Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS) in Potsdam, prüft derzeit die schriftliche Urteilsbegründung, wie Sprecher Robert Heiduck sagt. Die Verträge mit den Kunden blieben wirksam, sagt Heiduck. Tatsache sei: „In Zeiten von Null- und Negativzinsen sind Provisionen für die Banken im Allgemeinen immer wichtiger geworden“, so der MBS-Sprecher. Die Bank hatte in der Jahresbilanz für 2020 einen Provisionsüberschuss in Höhe von 81 Millionen Euro ausgewiesen. Sie führt gut eine halbe Million Girokonten. Die Gebühren liegen für Online-Konten bei 2,50 Euro im Monat, für das reguläre Girokonto verlangt die MBS 8,50 Euro monatlich. 2017 hatte sie diese Kontogebühren erhöht – um zwei Euro monatlich.

Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) ist nach wie vor zurückhaltend: „Ob, in welcher Höhe und für welchen Zeitraum Verbraucher aufgrund des Urteils von ihrem Kreditinstitut Entgelte zurückfordern können, lässt sich nicht pauschal beantworten“, heißt es in einer aktuellen Stellungnahme.

Einzelne Banken hätten offenbar Teile ihres Geschäftsmodells auf der stillschweigenden Zustimmung der Kunden aufgebaut, kritisiert die Verbraucherzentrale seit Jahren. Die Postbank etwa habe vor ein paar Jahren über Tchibo-Filialen Umsonst-Girokonten beworben – mit dem Hinweis, dieses sei dauerhaft gebührenfrei („auf ewig € 0,-“). Einige Zeit später habe sie den Kunden eröffnet, dass 3,90 Euro pro Monat fällig würden. „Die Bank ist davon ausgegangen, dass die Kunden träge sind und nicht ihr Konto wechseln“, so der Potsdamer Finanzexperte Schaarschmidt.

Von Ulrich Wangemann