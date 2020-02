„Verbrechen an Deutschen“: Revisionisten wollen mit Kongress zum Jahrestag des Kriegsendes provozieren

Brandenburg/H

Rechte Geschichtsrevisionisten laden zum 9. Mai zu einer Geschichtskonferenz in den Stahlpalast in Brandenburg/Havel ein. Titel: „ Verbrechen an Deutschen – Vertreibung, Bombenterror, Massenvergewaltigung“. Der Tag ist mit Bedacht als Provokation gewählt: Am 8. Mai vor 75 Jahren endete der Zweite Weltkrieg, den Deutschland mit seinem Überfall auf Polen 1939 begonnen hatte. Organisiert wird die Veranstaltung von dem Magazin Compact, dem Zentralorgan der Rechtspopulisten in Deutschland – Sitz der Redaktion ist in Falkensee ( Havelland).

Die Klage übers „ewige Tätervolk“

In der Ankündigung machen die Organisatoren klar, dass sie das Gedenken ans Kriegsende umdeuten wollen. „Die alliierten Sieger werden feiern, die Opfervölker ihre Toten betrauern, Merkel & Co. ihre Häupter in Demut senken“, heißt es in der Ankündigung auf Facebook. Die Deutschen würden als „ewiges Tätervolk mit ewiger Kollektivschuld“ behandelt. Verbrechen an Deutschen seien „das große Tabu des 20. Jahrhunderts“, behaupten die Organisatoren.

Dabei erwähnen sie freilich nicht, dass es längst öffentliche Debatten unter Historikern über den Bombenkrieg, Vertreibung und Übergriffe von Soldaten der Sowjetarmee gibt. Über die Opferzahlen des Luftangriffs auf Dresden wird seit den 1960er-Jahren gestritten. Um Verbrechen der Sowjetarmee ging es unter anderem im so genannten Historikerstreit in den 1980er-Jahren.

„Schrecklicher Blutzoll“

Den Organisatoren geht es um den „schrecklichen Blutzoll, den unser Volk 1945 lassen musste“. Von den Opfern der nationalsozialistischen Politik der letzten Kriegsmonate, den Todesmärschen der KZ-Häftlinge, sinnlosen Schlachten wie dem Kessel von Halbe und den im Volkssturm geopferten Jugendlichen ist nicht die Rede in der Konferenz-Einladung.

Redner gab CDU Mitschuld am Lübcke-Mord

Als Redner ist unter anderem der AfD-Bundestagsabgeordnete Martin Hohmann geladen, der im Juni 2019 für Schlagzeilen sorgte, als er der CDU eine Mitschuld an der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke ( CDU) mutmaßlich durch einen Rechtsextremisten gab. Sinngemäß hatte der aus der CDU ausgeschlossene Politiker gesagt, ohne die Einwanderungspolitik der Bundesregierung könnte Lübcke noch leben. Hohmann äußerte sich auch antisemitisch und munkelte 2012, dass „einflussreiche Juden dunkle Kapitel jüdischer Geschichte lieber im Dunkeln belassen“ wollten.

Außerdem ist Thorsten Schulte geladen, ein ehemaliger Investmentbanker und Bestsellerautor („Fremdbestimmt – 120 Jahre Lügen und Täuschen“) – er hielt Vorträge auf AfD-Wahlkampfveranstaltungen.

Von Ulrich Wangemann