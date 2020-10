Potsdam

Verdi hat für Mittwoch, 21. Oktober zu weiteren Warnstreiks im Öffentlichen Dienst in Brandenburg aufgerufen. Zu den betroffenen Betrieben gehören laut Verdi unter anderem die Stadtentsorgung Potsdam (STEP), die Kreisverwaltungen Teltow-Fläming und Havelland in Rathenow und Luckenwalde sowie die kommunalen Kindertagesstätten in Hennigsdorf ( Oberhavel), Falkensee, Rathenow, Nauen (alle Havelland) und weiteren Gemeinden. Die zentrale Streikkundgebung findet ab 10.30 Uhr auf dem Luisenplatz in Potsdam statt.

Zwei Tage Streik an der Charité

Bereits seit Beginn der Frühschicht am Montagabend werden in Berlin die Krankenhäuser der landeseigenen Konzerne Vivantes und Charité bestreikt. Der Ausstand dauert bis zum Ende der Spätschicht am Dienstag. Für Dienstag ruft Verdi zudem die Werktätigen der Berliner Stadtreinigung ( BSR) zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Voraussichtlich bleiben alle Recyclinghöfe geschlossen, betroffen sind auch Müllabfuhr und Straßenreinigung.

Die Gewerkschaften fordern bei einer einjährigen Laufzeit des neuen Tarifvertrages ein Lohn- und Gehaltsplus von 4,8 Prozent, mindestens aber 150 Euro mehr im Monat (für Azubis mindestens 100 Euro/Monat mehr).

Nächste Runde: Am Donnerstag in Potsdam

Die Arbeitgeber haben für die bundesweit rund 2,5 Millionen Beschäftigten insgesamt 3,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt in drei Stufen bis 2023 angeboten. Die dritte Verhandlungsrunde ist für Donnerstag und Freitag in Potsdam angesetzt.

Der Verhandlungsführer von Verdi und dbb Beamtenbund, Frank Werneke, sagte der Augsburger Allgemeinen: „Nur wenn die Arbeitgeber in der dritten Verhandlungsrunde insgesamt deutlich nachlegen, kommen wir zu einer Einigung.“ Die bisherigen Vorschläge seien absolut enttäuschend.

Der Deutsche Städtetag kritisierte die Warnstreiks. Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy sagte der Rheinischen Post: „Streiks in Krankenhäusern empfinde ich gerade jetzt als unpassend. Die Arbeitgeber hätten „ein Angebot vorgelegt, das sich sehen lassen kann“.

Von Thorsten Keller