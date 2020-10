Potsdam

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten in den Kommunen und in den Bundesbehörden in Südbrandenburg für Donnerstag zu zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen.

Betroffen vom Streik sind nach Verdi-Angaben unter anderem die Stadtverwaltung Cottbus und die Verwaltung des Landkreises Spree-Neiße in Forst sowie die Agenturen für Arbeit und die Jobcenter. Beschäftigten „aus weiteren Städten und Landkreisen in Südbrandenburg“ seien ebenfalls zum Streik aufgerufen, so die Gewerkschaft.

Verdi fordert in der laufenden Tarifrunde Gehaltserhöhungen von 4,8 Prozent, mindestens aber 150 Euro monatlich, für die Beschäftigten von Bund und Kommunen. Azubis sollen 100 Euro/Monat mehr bekommen. Außerdem geht es um die Ost-West-Angleichung von Weihnachtsgeld

„Es sind die Bürgermeister und Landräte selbst, die auch im Land Brandenburg 30 Jahre nach der Wiedervereinigung nicht mit der Angleichung der Arbeitsbedingungen in die Gänge kommen“, kritisierte der Chef des Verdi-Landesbezirks, Frank Wolf. Die Kommunalpolitiker in den neuen Bundesländern hätten „es selbst in der Hand, ob ihre Beschäftigten weiterhin als Arbeitnehmerinnen zweiter Klasse behandelt werden.“

