Potsdam

Der Durchbruch ist geschafft: Noch in diesem Jahr werden endlich die Arbeiten an der Synagoge in der Schlossstraße 1 beginnen. Die Grundsteinlegung soll Ende des Jahres erfolgen. Die Voraussetzung dafür wurde am Montagvormittag mit einer Vereinbarung zum Bau des Synagogen- und Gemeindezentrums geschaffen, die von Kulturministerin Manja Schüle (SPD) sowie von Abraham Lehrer, Präsident der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST) und Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, unterzeichnet wurde.

Ende eine jahrelangen Hängepartie in Potsdam

Ebenfalls anwesend: Zentralrat-Präsident Josef Schuster. Die Vertragsunterzeichnung für das Projekt, das im Frühjahr 2024 vollendet sein soll, bedeutet das Ende einer jahrelangen Hängepartie, geprägt von Streitigkeiten über das Aussehen der Synagoge und innerjüdischem Dissens. Die Synagoge sei auch ein Signal gegen Antisemitismus, betonten Schüle, Schuster und Leher übereinstimmend.

Abraham Lehrer, Vizepräsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland und Vorsitzender der ZWST. Quelle: Maurizio Gambarini

Die Kooperation wurde bereits im Februar publik. Damals sorgte die Tatsache, dass mit der ZWST ein überregionaler renommierter Träger gewonnen werden konnte, für Aufsehen. Die ZWST ist die Dachorganisation der Wohlfahrtspflege für rund 100 jüdische Gemeinden und einer der sechs Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege in Deutschland. Sie begleitet als jüdischer Kooperationspartner den Planungs- und Bauprozess; der Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (BLB) übernimmt die Bauausführung.

Jüdischer Landesverband übernimmt die Trägerschaft nach drei Jahren

Das Gebäude – Kostenpunkt: fast 14 Millionen Euro – wird in eine Stiftung eingebracht, die vom Land errichtet wird. In den ersten drei Jahren nach Fertigstellung hat die ZWST als Treuhänderin die Trägerschaft inne; danach übernimmt der Landesverband der jüdischen Gemeinden das Zentrum.

Das Nutzungsangebot, so Lehrer gegenüber der MAZ, richte sich auch an den Landesverband West der jüdischen Gemeinden, dem die Synagogengemeinde Potsdam um Ud Joffe angehört. Joffe ist ein scharfer Kritiker der Synagogen-Pläne von Architekt Jost Haberland.

Zentralrat-Präsident Schuster mahnte an, es könne „nicht sein, dass die Interessen einzelner Gruppierungen oder Personen in der Lage sind, alles zu verhindern“ – ein offenkundiger Seitenhieb auf Joffes Dauergeißelung des Synagogenvorhabens. Angesprochen auf die Zersplitterung jüdischen Lebens in Potsdam, sagte Schuster, es wäre an der Zeit, „Meinungsverschiedenheiten mal beiseite zu lassen und sich im Interesse aller jüdischen Menschen zusammenzuschließen“.

Architekt Jost Haberland mit dem Entwurf für die Potsdamer Synagoge. Quelle: Friedrich Bungert

An Haberlands Plänen will die ZWST festhalten. Verstärken will man hingegen die Sicherheitsmaßnahmen für die Synagoge, so sollen Poller auf dem Bürgersteig aufgestellt werden. Noch nicht gefunden ist der angekündigte Synagogen-Beauftragte – ein direkter Ansprechpartner der ZWST vor Ort. „Wir wollten erst die Vertragsunterzeichnung abwarten“, so Lehrer. Demnächst soll die Stelle ausgeschrieben und „bis spätestens August“ besetzt werden. Gesucht wird jemand aus Potsdam oder der Region mit Bauerfahrung und jüdischem Religionswissen.

Synagogenbau ist ein „großes Geschenk“

Auf Nachfrage stellte Lehrer klar, dass die ZWST sich ohne Gegenleistung für das Projekt engagiert. „Wir machen das für unsere Mitglieder, damit dem Landesverband der jüdischen Gemeinden etwas Funktionierendes übergeben werden kann.“

Sowohl die Jüdische Gemeinde Potsdam als auch die Gemeinde Adass Israel zu Potsdam gehören dem Landesverband an. Beide begrüßen die Vertragsunterzeichnung mit der ZWST. Dass der Baustart nun endlich 30 Jahre nach der ersten jüdischen Gemeindegründung im Nachwende-Brandenburg erfolge, sei ein „großes Geschenk“, erklärten Alexander Kogan von Adass Israel und Evgeni Kutikow von der Jüdischen Gemeinde.

Unterdessen laufen die vorbereitenden Maßnahmen für den Bau „sehr konzentriert“ ab, wie Norbert John – Synagogen-Beauftragter des BLB – auf Anfrage erklärte. Zunächst sollen die alten Fundamente des Vorgängerbaus aus den 1970er Jahren entfernt werden. Daran schließen sich archäologische Untersuchungen des Baugrunds an. „. Ich bin sehr optimistisch, dass wir im Zeitplan bleiben und dann zügig bauen werden“, sagte John.

Von Ildiko Röd