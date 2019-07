Potsdam

Der Prozess gegen den ehemaligen Präsidenten der Industrie- und Handelskammer Potsdam, Victor Stimming, wird gegen Zahlung einer Geldauflage eingestellt. Das entschied am Montag das Potsdamer Amtsgericht.

Stimming soll 30.000 Euro zahlen. 15.000 Euro an die Staatskasse sowie je 7500 Euro an die Stiftung „Familien in Not“ und das Deutsche Rote Kreuz. Mit einem Schuldeingeständnis ist die Zahlung jedoch nicht verbunden.

Schadenersatzforderungen von der IHK

Dass das Verfahren gegen Zahlung einer Geldauflage eingestellt werden würde, hatte sich bereits abgezeichnet. Hintergrund sei ein bevorstehender zivilrechtlicher Vergleich, demzufolge Stimming der IHK entstandenen Schaden ersetzen wolle, erklärte ein Gerichtssprecher.

Der Prozess gegen Stimming läuft seit Mai vergangenen Jahres. Wegen der angeschlagenen Gesundheit des Angeklagten konnte jeweils nur wenige Stunden verhandelt werden. Die Anklage wirft ihm vor, seine von der IHK angestellte Assistentin zur Hälfte der Arbeitszeit für seine Baufirma eingesetzt haben. Zudem habe er sich zu Unrecht seine Tätigkeiten in Aufsichtsräten bezahlen lassen. Auch eine Reise des IHK-Präsidiums nach Malta ist ein Punkt der Anklage. Der IHK soll ein Schaden von insgesamt mehr als 200.000 Euro entstanden sein. Das Gericht hielt die genannte Schadenssumme allerdings für zu hoch gegriffen.

