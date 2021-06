Verfassungsschutz: COMPACT-Magazin ist „Superspreader“ für Verschwörungsmythen

Potsdam

Brandenburgs Verfassungsschutz warnt vor wachsenden Gefahren durch Verschwörungsideologien. Besonders alarmierend sei, dass während der Corona-Pandemie gerade solche Verschwörungstheorien an Bedeutung gewonnen hätten, die extremistische Inhalte transportieren, heißt es in einem Vorabbericht zum brandenburgischen Verfassungsschutzbericht, der am Dienstag in Potsdam veröffentlicht wurde. Für das Jahr 2020 gelte dies in erster Linie für den starken Anstieg deutschsprachiger „QAnon“-Inhalte sowie die gezielte Verächtlichmachung demokratischer Entscheidungsprozesse im Rahmen der Pandemie-Bekämpfung.

Lesestoff für Extremisten – herausgegeben in Werder/Havel

Das in Werder/Havel verlegte und von den märkischen Verfassungsschützern als rechtsextremer Verdachtsfall eingestufte COMPACT-Magazin wirke dabei wegen seiner nicht unerheblichen Reichweite – monatliche Auflage sollen 40.000 Exemplare sein – als „ideologischer Superspreader“, heißt es in dem Bericht. Das Magazin biete Verschwörungstheorien eine milieuübergreifende Plattform, bündele und verstärke sie und verbreite sie zielgerichtet weiter.

Der aus Wandlitz (Barnim) stammende Verschwörungstheoretiker und ehemalige Fernseh-Vegankoch Attila Hildmann hat in einem in der Juni-Ausgabe 2020 abgedruckten Interview mit COMPACT die angeblichen Machenschaften einer bösen Clique von Mächtigen Ausdruck verliehen: „Das Ziel ist, eine globale Regierung zu errichten. Wir sehen aktuell tatsächlich schon eine Art Weltregierung in Gestalt der WHO“, so Hildmann, der polizeilich gesucht wird und sich im Ausland aufhalten soll – zeitweise in der Türkei. Das Amtsgericht Tiergarten hatte einen Haftbefehl wegen Volksverhetzung, Beleidigung, Bedrohung und öffentlicher Aufforderung zu Straftaten verhängt.

Auch an anderer Stelle seien Brandenburger an der Verbreitung von „QAnon“-Inhalten beteiligt sind. Beispiel dafür sei die Facebook-Gruppe „Eberswalder Initiative für DemQkratie und Freiheit!“.

Querdenker sind noch schwach in Brandenburg

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass von Anhängern von Verschwörungsideologien schwere Gewaltstraftaten ausgehen, weil sie für sich keine anderen Formen des Handelns mehr erkennen können und glauben, sie müssten „zu einer Art finalem Schlag ausholen“, warnt der Verfassungsschutz. Die „QAnon“-Ideologie behauptet, Staaten würden unterwandert, um die Weltbevölkerung mit Hunger, Krieg und Armut in Abhängigkeit zu halten.

Die „Querdenken“-Bewegung ist derzeit nach Angaben des Verfassungsschutzes „aufgrund noch geringer regionaler Relevanz und Strukturen derzeit kein eigenständiger Beobachtungsgegenstand“ in Brandenburg. Ende 2020 bestand in Brandenburg laut dem Bericht nur ein lokaler Ableger mit der Bezeichnung „Querdenken 334“ in Strausberg. Von diesem seien jedoch „keine nennenswerten Aktivitäten“ ausgegangen.

Die Schwerpunkte der Querdenken-Bewegung liege außerhalb des Bundeslandes. Von der regionalen Schwäche abgesehen teilt der Verfassungsschutz jedoch „ausdrücklich die Einstufungen der Gruppierung durch andere Verfassungsschutzbehörden“. In Brandenburg habe die AfD, die seit Juni 2020 als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft ist, einen Teil der Protestfunktion der Querdenker übernommen, also auch deren Positionen.

Von MAZonline/epd