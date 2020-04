Der Streit um den richtigen Weg zur Deutschen Einheit

Potsdam

Es war ein trauriger Anblick, den die Teilnehmer der kleinen Demonstration im Mai 1990 vor der Berliner Gethsemane-Kirche abgaben. Aber sie hatten aus ihrer Sicht auch allen Grund zur Trauer. Denn Sie trugen die DDR zu Grabe. Allerdings nicht jenen Staat, der 40 Jahre lang sein Volk tyrannisiert hatte, sondern denjenigen, der mit der demokratischen Revolution 1989 entstanden war.

Und so waren die Insignien, von denen Abschied genommen wurde, eine schwarz-rot-goldene Fahne mit „Schwertern zu Pflugscharen“, dem Symbol der Bürgerbewegung, an der Stelle, wo früher Hammer und Zirkel zu sehen waren und: der Verfassungsentwurf des „Runden Tisches“.

Für die Bürgerbewegung der DDR hatte dieser Verfassungsentwurf eine zentrale Bedeutung. Nicht nur, weil in den ersten Tagen nach dem Fall der Mauer gar nicht an eine Vereinigung der Deutschen Staaten gedacht war, sondern auch später, als aus dem Ruf „Wir sind das Volk“ längst „Wir sind ein Volk“ geworden war.

Vereinigung nach Grundgesetzartikel 146 oder Beitritt über Artikel 23

„Wir wollten erst die DDR demokratisieren und dann in die Einheit gehen“, erinnert sich Ulrike Poppe, Brandenburgs ehemalige Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur, die Anfang 1990 mit am Runden Tisch gesessen hatte. Gleichberechtigt und mit einer Verfassung, die dem westdeutschen Grundgesetz ebenbürtig gewesen wäre, sollte das geschehen. Denn der Art. 146 des Grundgesetzes sah vor, dass nach einer Vereinigung der beiden deutschen Staaten eine neue Verfassung das 1949 als Provisorium gedachte Grundgesetz ablösen sollte.

Doch zum Zeitpunkt, als sich das versprengte Trüppchen vor der Gethsemane-Kirche versammelte, war der Zug längst abgefahren. Die Weichen standen auf Beitritt der DDR zur BRD nach Art. 23 des Grundgesetzes – dem Artikel, über den 1957 das französisch besetzte Saarland beigetreten war. Die Debatte, ob Beitritt oder Vereinigung mit anschließender neuer Verfassung, die in den ersten Monaten des Jahres 1990 getobt hatte, war entschieden.

Mit der Volkskammerwahl hatten die Bürger entschieden

„Mit der Volkskammerwahl vom 18. März hatten sich die Mehrheit der Bürger der DDR auch für den Beitritt ausgesprochen“, sagt Anja Schröter von der Robert-Havemann-Gesellschaft in Berlin. Die Historikerin, die am Zentrum für zeithistorische Forschung im Potsdam über die Geschichte der DDR gearbeitet hat, betont, dass mit dem damaligen Wahlsieg der Allianz für Deutschland eine klare Entscheidung gefallen war. Das von Kanzler Helmut Kohl seinerzeit mitinitiierte Bündnis aus CDU, DSU und Demokratischem Aufbruch hatte sich vehement für eine schnellen Beitritt der DDR ausgesprochen.

Wahlplakat der CDU zur Volkskammerwahl am Am 18.03.1990. Quelle: Paul Glaser

Die Vertreter der Bürgerbewegung standen damit auf verlorenem Posten. Für eine Vereinigung nach Art. 146 waren neben der Ost-SPD lediglich noch die Grünen im Westen und die SED-Nachfolgerin PDS. Nach Kohls CDU, der sich im Februar selbst noch für eine neue gemeinsame Verfassung ausgesprochen hatte, hatte auch die West-SPD noch kurz vor der Wahl für die Beitrittsvariante votiert. Der Verfassungsentwurf des Runden Tisches, den die Bürgerbewegung dann in der neu gewählten Volkskammer zur Diskussion stellen wollte, wurde beiseite gewischt.

„Das war einfach nicht mehr gewollt“, sagt Carola Stabe, damals Vertreterin der Grünen Liga am Zentralen Runden Tisch und Mitbegründerin der Umweltgruppe Argus in Potsdam. Vor allem im Westen habe es wenig Interesse an einer neuen gemeinsamen Verfassung gegeben.

Die Menschen im Osten hatten damals andere Sorgen

Aber auch im Osten hatte die Menschen damals andere Sorgen. Die Wirtschaft brach zusammen. Viele wanderten in den Westen ab. „Und wie lange Gorbatschow sich in der Sowjetunion noch halten würde, war auch nicht so klar“, sagt Ulrike Poppe. Das Zeitfenster für die Einheit war möglicherweise wirklich sehr klein, räumt sie im Nachhinein ein. Der Beitritt sei die pragmatischere Lösung gewesen.

Trotzdem war damit eine neue gemeinsame Verfassung mit anschließender Volksabstimmung nach Art. 146 nicht ausgeschlossen, betont Historikerin Anja Schröter: „Das hätte theoretisch anschließend noch passieren können.“ Und das wurde auch noch versucht. Im Juni 1990 gründeten 200 Bürger aus Ost und West, darunter Wolf Biermann, Marianne Birthler und Bärbel Bohley ein „Kuratorium für einen demokratisch verfassten Bund deutscher Länder“, um einen neuen Verfassungsentwurf zu diskutieren.

Es war die erste gesamtdeutsche Bürgerinitiative, die unterstützt auf der Grundlage des Grundgesetzes und des Verfassungsentwurfes des Runden Tisches eine neue Debatte anstoßen wollte. Doch der von Fachjuristen begleitete Vorschlag, der soziale und ökologische Aspekte betonte und eine stärkere Bürgerbeteiligung vorsah, fand im Ende 1990 neu gewählten gesamtdeutschen Bundestag wenig Gehör. Die schwarz-gelbe Mehrheit rang sich lediglich zu einer Verfassungskommission durch, die über eine Reform des alten Grundgesetzes befinden sollte.

Ein anderes politisches Selbstbewusstsein?

„Eine gemeinsame Verfassung wäre wahrscheinlich eine Möglichkeit gewesen, damit die DDR-Bürger erhobenen Hauptes in die Einheit hätten gehen können“, glaubt Carola Stabe noch heute. Ähnlich sieht es auch der ehemalige Bürgerrechtler Rolf Henrich aus Groß Lindow ( Oder-Spree). „Es hätte den Ostdeutschen zu mehr Selbstbewusstsein verholfen und sie würden sich nicht noch immer als Bürger zweiter Klasse fühlen“, so Henrich.

Ob eine intensive gemeinsame Verfassungsdiskussion geholfen hätte, das Vertrauen der Ostdeutschen in die rechtsstaatlichen Institutionen zu stärken und Phänomene wie Pegida verhindert hätte, wie der Philosoph Jürgen Habermas, selbst damals Mitglied im Verfassungskuratorium, kürzlich in einem Interview vermutete? Ulrike Poppe ist da skeptisch. Darüber lasse sich heute doch nur noch spekulieren. Das Gefühl, das viele Ostdeutsche im Nachhinein hatten, bei der Einheit von westdeutschen Eliten überrannt worden zu sein, sei jedenfalls trügerisch. „Wir haben uns eben damals überrennen lassen“, so Poppe.

Von Mathias Richter