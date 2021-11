Potsdam

Im Prignitzer Lokalteil der MAZ ist von Dallmin allenfalls die Rede, wenn der TuS Dallmin in der Kreisklass Nord spielt, wenn in der Kita ein Corona-Test positiv ausfällt oder eine lästige Umleitung durch den Ort führt. Doch Dallmin, heute ein Ortsteil der amtsfreien Gemeinde Karstädt, hat auch eine Dorfkirche. In einer konzertierten Aktion wird der 600 Jahre alte Saalbau aus Feldsteinquadern in der äußersten nordwestlichen Ecke Brandenburgs in den Mittelpunkt öffentlicher Aufmerksamkeit gerückt. Kulturministerin Manja Schüle (SPD) gab am Mittwoch in der Potsdamer Staatskanzlei den Startschuss für eine landesweite Spendenkampagne für Dallmin.

Die 600 Jahre alte Dorfkirche in Dallmin Quelle: BLDAM

Gemeinsam mit Landeskonservator Thomas Drachenberg und Christina-Maria Bammel, der Pröbstin der Evangelischen Kirche, warb sie dafür, restauratorische und konservatorische Maßnahmen zu ermöglichen. 20 bis 30 000 Euro seien notwendig, um den großartigen Schnitzaltar sowie ein Messgewand aus gotischer Zeit auf Vordermann zu bringen.

Eigenmittel sind Voraussetzung

Bereits zum 13. Mal unterstützt das Land damit eine Spendenaktion, die regelmäßig vom Förderkreis Alte Kirchen auf den Weg gebracht wird. Dessen Gründer Bernd Janowski verwies darauf, dass im letzten Jahr 16 000 Euro für den Renaissance-Altar der uckermärkischen Dorfkirche Schönfeld zusammenkamen. Dank dieser Summe sei es der Gemeinde möglich geworden, noch zusätzliche Gelder einzuwerben.

Der bewahrenswerte gotische Schnitzalter in Dallmin. Quelle: BLDAM

Staub und UV-Strahlen

„In Brandenburg gibt es ungefähr 1500 Dorfkirchen, die Mehrheit davon konnte gerettet werden. Für etwa ein Drittel gibt es noch Sanierungsbedarf“, bilanzierte Kulturministerin Schüle. Der Landeskonservator schätzt den aktuellen Restaurierungsbedarf auf 2,5 Millionen Euro. „Doch das ist eine Zahl noch vor Corona. Die Bau- und Materialpreise sind inzwischen deutlich gestiegen“, merkte er an. Das Motto der Aktion, „Vergessene Kunstwerke brauchen Hilfe“, werde manchmal missverstanden, so Drachenberg. Die Kunstwerke seien nicht vergessen – jedenfalls nicht bei den Leuten vor Ort und bei den Denkmalschützern. „Sie genießen aber keine landesweite Aufmerksamkeit.“ KLeine Gemeinden würde es oft überfordern, hervorragende Zeugnisse wie die Dallminer Darstellung der Maria mit dem Christusknaben aus dem 15. Jahrhundert zu bewahren. „Der Schnitzalter weist Abbrüche und Farbverluste auf. Und die 600 Jahre alte Stickerei, genannt Kasel, muss gesichert und vor Staub und UV-Strahlen geschützt werden“, so Drachenberg.

Wie ein Dorfgemeinschaftshaus

Der Landeskonservator regte an, Kirchen auch als Dorfgemeinschaftshaus zu nutzen. „Wir beobachten starke örtliche Netzwerke. Aber warum tagen dort nicht auch örtliche Abwasservereine oder die Feuerwehr?“, fragte er. Viele Pastoren hätten heute nicht mehr drei, sondern zwölf Kirchen zu betreuen. Und da wäre es toll, wenn die Bewohner mit darauf achten würden, wenn mal ein Ziegel schief liege.

Retten, erhalten, nutzen

„In Brandenburg gibt es mittlerweile 300 Fördervereine, die sich für den Erhalt ihrer Dorfkirchen engagieren“, betonte Bernd Janowski. Der von ihm vor 31 Jahren gegründete Förderkreis Alte Kirchen Berlin-Brandenburg e.V. zählt heute 600 Mitglieder. Er selbst lebe in einem uckermärkischen Dorf, in dem es um 1990 noch mehrere Bäcker und Kneipen gab, die inzwischen alle aufgegeben worden seien. Um so wichtiger für die Identität des Ortes sei auch für Nichtchristen die alte Dorfkirche. Der 1990 gewählte Leitspruch – Gefährdete Kirchen retten, erhalten und nutzen – gelte noch heute.

