Verkehr: Fahrprüfungen für Senioren könnten Leben retten

Potsdam

140 Menschen starben 2020 auf den Straßen Brandenburgs – so viele wie nirgends sonst in Deutschland. Viele waren über 65 Jahre alt. Senioren, das zeigt der jüngste Verkehrssicherheitsreport der Dekra, sind besonders gefährdet im Straßenverkehr. Denn mit dem Alter wird der Mensch zwar weiser, aber verliert an Fähigkeiten, die für den Straßenverkehr unersetzlich sind: Sehkraft und Reaktionszeit gehören in vielen Fällen dazu.

Fahrprüfung würde Verkehrssicherheit erhöhen

Wer nicht mehr schnell genug über die Ampel kommt, für den wird der Straßenverkehr gefährlich. Doch es gibt eine Kehrseite, denn wer nicht mehr genau erkennen kann, was auf den Straßen im Einzelnen passiert, der wird auch zur Gefahr für andere. Eine verpflichtende Fahrprüfung für Senioren könnte helfen, die Straßen für alle sicherer zu machen. Eine Verbindlichkeit könnte für viele schmerzlich sein, aber eine Freiwilligkeit würde das Problem vermutlich nicht lösen. Wer gibt schon gerne zu, dass er etwas nicht kann?

Öffentlicher Nahverkehr muss ausgebaut werden

Gleichzeitig müsste der öffentliche Nahverkehr massiv ausgebaut werden, gerade in ländlichen Regionen. Denn wer gibt schon seinen Führerschein ab, wenn er danach nicht mehr zum einkaufen kommt? Die Politik sollte schnell reagieren, denn das Problem der schwindenden Fähigkeiten wird nicht kleiner werden, sondern größer. Deutschland alter und damit steigt auch das Risiko im Straßenverkehr.

Von Gesa Steeger