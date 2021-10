Berlin

Am Sonntagvormittag fährt ein Motorradkorso durch Berlin. Der Korso ist um 9:00 Uhr im Berliner Stadtteil Mariendorf gestartet und dauert noch bis 13:30 Uhr. Er soll in Steglitz enden. Währenddessen sind einige Straßen gesperrt. Gleichzeitig findet am Sonntag der diesjährige S-25-Berlin-Lauf statt. Auch deshalb kommt es zu Streckensperrungen.

Straßensperrung Berlin Quelle: Google Maps

Mit dem Motorradkorso soll an die in im letzten Jahr in Berlin und Brandenburg tödlich verunglückten Motorradfahrer und Motorradfahrerinnen gedacht werden.

Von MAZonline