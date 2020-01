Berlin und Hamburg sind die größte Zumutung für Pendler

Potsdam

Hamburg war im Jahr 2019 die deutsche Stauhauptstadt, gefolgt von Berlin und Wiesbaden, die sich den zweiten Platz teilen. Das ergibt sich aus dem „ TomTom Traffic Index“ für das vorige Jahr. Der niederländische Konzern ist einer der größten Hersteller von Navigationssystemen, und verfügt daher über eine gute Datenbasis, was den Verkehrsfluss in Städten angeht.

Für den Index berechnet das Unternehmen die durchschnittliche prozentuale Abweichung von einer Fahrzeit bei freier Strecke. In Hamburg müssen Autofahrer demnach im Tagesmittel 34 Prozent mehr Fahrzeit einkalkulieren, in Berlin und Wiesbaden sind es jeweils 32 Prozent. Für Berlin heißt das zum Beispiel: Eine Fahrt, die bei normalem Verkehrsfluss eine halbe Stunde in Anspruch nimmt, dauert knapp 40 Minuten.

Noch schlimmer ist die Lage während der Stoßzeiten im Berufsverkehr. Dann verlängert sich die Fahrzeiten in Berlin für Pendler um 49 (morgens) beziehungsweise 59 Prozent (abends). Statt einer halben Stunde sind sie dann 45 beziehungsweise 48 Minuten unterwegs.

Im internationalen Vergleich harmlos

Auf den Plätzen 4 bis 10 der Rangliste der schlimmsten Stau-Städte in Deutschland liegen München, Nürnberg, Stuttgart, Bonn, Kassel, Bremen und Frankfurt am Main. Im globalen Stau-Vergleich können sie allerdings nicht mithalten – Berlin schafft es da knapp in die Top 100 (Platz 94). Die meiste Zeit im Stau erdulden demnach die Bewohner von Bengaluru ( Indien), Manila ( Philippinen) und Bogotá ( Kolumbien).

Für den Traffic Index wertete TomTom anonymisierte GPS-Daten aus, und zwar in 416 Städten in 57 Ländern.

Von Thorsten Keller