Potsdam

Der Ausbau des Schienennetzes in Brandenburg und Berlin kommt nur langsam voran und einzelne Projekte drohen sich zu verzögern. Der Grund: Planungen und Umsetzung dauern zu lange. Das Infrastrukturministerium warb am Donnerstag im zuständigen Ausschuss im Landtag zugleich um Verständnis. „Wir wollen mehr Verkehre auf die Schiene bringen, aber viele Vorhaben dauern zehn Jahre, darunter ist in der Regel nichts“, sagte Hartwig Rolf, Referatsleiter für den ÖPNV im Brandenburger Infrastrukturministerium.

Als Beispiel nannte er den geplanten zweigleisigen Ausbau der Strecke von Cottbus nach Lübbenau. Dieser werde nicht wie ursprünglich einmal gedacht bis 2025 fertig, sondern wohl erst 2028. Viele Großvorhaben des Verkehrsprojekts i2030 würden sich „hinziehen“.

Bei anderen Projekten seien die Verträge für die nächsten Bauphasen abgeschlossen, wie der Ausbau der Strecken Spandau-Nauen und Velten-Neuruppin sowie der Heidekrautbahn von Berlin in die Kreise Barnim und Oberhavel.

Zuversichtlich äußerte sich der Referatsleiter hinsichtlich der geplanten Verlängerung der Bahnsteige entlang der Linie RE 1 bis Dezember 2022. Dazu müssen die Bahnsteige bautechnisch angepasst werden. Sollte es zu Verzögerungen kommen, müssten andere technische Lösungen gefunden werden, wie verschlossene Türen am Anfang und Ende der Züge.

Görke (Linke) warnt vor Verpassen der Zielmarke 2030

Kritik an der zögernden Umsetzung äußerten Linke und Freie Wähler. Linken-Verkehrspolitiker Christian Görke sagte, beim Ausbau der Bahnprojekte in der Region gebe es kein Geld-, sondern ein Umsetzungsproblem. „Wenn wir uns nichts einfallen lassen, werden wir auch das Jahr 2030 als Zielmarke verpassen.“ Es könne nicht sein, dass an einer knapp fünf Kilometer langen Strecke von Rangsdorf nach Blankenfelde/ Mahlow noch weitere zehn Jahre gebaut werde. Er schlug vor, die langen Planungen zu verkürzen und die Umsetzung zu beschleunigen. Möglich sei das über eine gemeinsame Infrastrukturgesellschaft von Berlin, Brandenburg und der Deutschen Bahn vor.

Verkehrsstaatssekretär Rainer Genilke ( CDU) äußerte sich skeptisch. Das Land könne mit eigenen Planungsingenieuren nicht die Planungen der Bahn beschleunigen. Die Bahn habe durchaus selbst erkannt, dass sie mehr Fahrt aufnehmen müsse, betonte Genilke.

Potsdamer Stammbahn: Staatssekretär für Ausbau als Regionalbahn

In der Debatte über eine Reaktivierung der Potsdamer Stammbahn zwischen Berlin, Kleinmachnow und Potsdam sprach sich Genilke für einen Ausbau als Regionalbahn und nicht als S-Bahn aus. Dies müsse allerdings mit Berlin besprochen werden, dort gebe es eine andere Auffassung. Görke sagte, dies sei ein Beispiel, wo die Politik schneller entscheiden müsste.

Das Ausbau-Projekt i2030 ist bundesweit das größte regionale Schienenvorhaben Deutschlands. Die Kosten werden auf fünf bis sechs Milliarden Euro geschätzt. Zu den Vorhaben gehören die S-Bahnen nach Velten und Rangsdorf. Acht stark belastete Bahnkorridore sollen ausgebaut werden, darunter der Prignitz-Express bis Velten, der RE1, die Strecke Spandau-Nauen, die Dresdner Bahn und die Strecke Berlin-Cottbus, wo sich die Passagierzahlen bis 2030 fast verdoppeln werden.

Von Igor Göldner