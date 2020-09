Potsdam

In Brandenburg und Berlin sollen die Fahrtickets für Busse und Bahnen teurer. Das habe der Aufsichtsrat des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg ( VBB) am Mittwoch beschlossen, wie der rbb erfuhr. Demnach steigen die Fahrpreise im gesamten Tarifgebiet im Schnitt um rund 1,9 Prozent. Die Preiserhöhung soll zum 1. Januar 2021 in Kraft treten.

Das Einzelticket Berlin AB soll um zehn Cent auf drei Euro steigen und die Tageskarte um 20 Cent auf 8,80 Euro. Sie wird dafür künftig volle 24 Stunden gelten und nicht wie bisher nur bis drei Uhr nachts.

Auch das Seniorenticket soll teurer werden

Erhöht werden soll auch das Senioren-Jahresticket 65+. Der Preis steig um 12 Euro auf 624 Euro.

Gegen eine Erhöhung hatten im Vorfeld Verbände sowie die Linke im Landtag Brandenburg protestiert. „Mit jeder Preiserhöhung überlegen sich Menschen, ob sie weiter mit Bus und Bahn fahren. Angesichts der Corona-bedingten Rückgänge bei den Fahrgastzahlen ist eine erneute Fahrpreiserhöhung deshalb absolut kontraproduktiv,“ erklärte Timm Buchholz, Vize-Chef des Verkehrsclubs VCD in Brandenburg und Mitbegründer der Volksinitiative „Verkehrswende Brandenburg jetzt.

Von MAZonline