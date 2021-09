Potsdam

Die Verkehrswende in Brandenburg lässt sich zu einem erheblichen Teil dadurch bewerkstelligen, dass die Verkehrsteilnehmer sehr kurze Strecken nicht mehr mit dem Auto zurücklegen. Zu diesem Ergebnis kommt ein vom Verkehrsministerium in Auftrag gegebenes Gutachten, das am Donnerstag im Verkehrsausschuss vorgestellt wurde.

Demnach sind im Land Brandenburg derzeit 38 Prozent aller mit dem Auto zurückgelegten Wege kürzer als fünf Kilometer. Oder andersherum: Nur 20 Prozent der Autofahrer legen mehr als 20 Kilometer zurück. „In der Nahmobilität sehen wir ein Riesenpotenzial, das sich heben lässt“, sagte Gutachter Torsten Perner vom Büro Ramboll.

Elterntaxis überflüssig machen

In den Kommunen zeichne sich derzeit eine Trendwende ab. Überall versuche man, Rad- und Fußwege auszubauen, doch teilweise kämen die Projekte wegen fehlender Planungskapazitäten schleppend voran. Radfahren schlage derzeit mit elf Prozent des Verkehrs in Brandenburg zu Buche. In Dänemark oder den Niederlanden seien es 20 Prozent. „Dieses Ziel kann man auch in Brandenburg erreichen“, sagte Perner.

Er verweist zum Beispiel auf die sogenannten Elterntaxis, mit denen Kinder von ihren Eltern zur Schule gebracht werden. Diese Fahrten könne man mit Hilfe gut und sicher ausgebauter Rad- und Fußwege überflüssig machen. „In einer dänischen oder niederländischen Kleinstadt kommen Kinder fast alle zu Fuß oder mit dem Fahrrad in die Schule“, sagte Perner. Er untermauert seinen Vorschlag mit Zahlen: So legten derzeit Kinder in Brandenburg 42 Prozent ihrer Wege mit dem Auto zurück.

60-Prozent-Ziel wohl „unrealistisch“

Die Attraktivität des Radverkehrs wiederum lasse sich auch durch eine gute Beleuchtung und einen zuverlässigen Räumdienst im Winter erhöhen, so Perner.

Das Land Brandenburg hat sich laut Koalitionsvertrag vorgenommen, den Anteil von öffentlichem Nahverkehr, Rad- und Fußgängerverkehr auf insgesamt 60 Prozent zu erhöhen. Derzeit kommen die drei Sektoren zusammen auf 40 Prozent. Gutachter Perner hält das 60-Prozent-Ziel für „sehr ambitioniert“ beziehungsweise „unrealistisch“ und hält einen Wert von etwa 55 Prozent bis zum Jahr 2030 für deutlich besser erreichbar. Verkehrsminister Guido Beermann (CDU) merkte an, mit einem solchen Abschneiden wäre Brandenburg „immer noch Spitze unter den Flächenländern“.

Auto-Nutzung unattraktiver machen

Die Experten, die den Schienenverkehr nur am Rande behandelt haben, raten dazu, die Nutzung von Autos unattraktiver zu machen – zum Beispiel indem die Kommunen Parkgebühren einführen oder erhöhen. Eine jährliche Nutzungsgebühr für öffentlichen Straßenraum von 120 Euro pro Jahr schlägt die Studie als Richtwert vor. Diese Summe sollen Anlieger entrichten. Besucher müssten mit angepassten Tarifen zur Kasse gebeten werden. Dies sei eine „marktgerechte Bepreisung knapper Güter für faire Wettbewerbsbedingungen“, heißt es in der Expertise. Heute bezuschusse die öffentliche Hand jeden einzelnen Parkplatz mit durchschnittlich 400 bis 700 Euro im Jahr, rechnen die Gutachter vor. Eine konsequente Parkraumbewirtschaftung könnte die Kommunen im Land um schätzungsweise 42 Millionen Euro entlasten – Geld, mit dem etwa Radwege gebaut werden könnten.

Zugverbindungen in Brandenburg gehören zu den Schnellsten

Noch etwas ist den Gutachtern aufgefallen: Die Zugverbindungen in die Metropole gehörten zu den schnellsten in Deutschland. So könne man in 40 Minuten von Wittenberge (Prignitz) nach Berlin fahren. Allerdings müsse der Ausbau der Verkehrswege darauf ausgerichtet werden, dass diese Haltepunkte ebenfalls schnell aus dem Umland zu erreichen seien. Daran hapere es, sagte Gutachter Perner. Buslinien etwa orientierten sich noch zu stark an Kreisgrenzen. „Ziele zwischen Landkreisen sind oft schwer mit dem Bus erreichbar“, so Perner. Deshalb seien bessere Busanbindungen geboten. In der Schweiz etwa sei es selbstverständlich, dass nach Ankunft eines Zuges in einer Stadt Busse vom Bahnhof in alle Richtungen abführen.

Der Spitzenkandidat der Linken im Bundestagswahlkampf, Christian Görke, stellte fest, die Koalition werde wohl ihr Versprechen aus dem Koalitionsvertrag nicht einhalten können. Görke rechnete vor, dass sich alle in der Studie aufgeführten Maßnahmen auf etwa 160 Millionen Euro summieren würden.

AfD findet Verkehrskonzept „zu radlastig“

Die AfD-Abgeordnete Marianne Spring-Räumschüssel bemängelte, die Förderung des Radverkehrs übersehe die Bedürfnisse älterer Menschen, das Konzept sei „sehr radlastig“. Für die Freien Wähler forderte Philip Zeschmann mehr Park&Ride-Plätze, damit Menschen gerade in ländlichen gebieten leichter auf Züge umsteigen könnten.

Von Ulrich Wangemann