Verlängerter Lockdown: Brandenburger Wirtschaft protestiert

Die Übereinkunft zwischen Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin vom Mittwochabend, den Lockdown mit einigen Ausnahmen bis zum 7. März zu verlängern, stößt in der Brandenburger Wirtschaft auf Kritik.

Hoteliers und Gastronomen sehen schwarz für ihr Ostergeschäft, sagt Olaf Lücke, Hauptgeschäftsführer des Hotellerie- und Gaststättenverbands Dehoga in Brandenburg. „Ostern ist Anfang April und die Häuser brauchen 14 Tage, um hochzufahren“, sagt Lücke. Personal müsse wieder aktiviert werden und Ware bestellt. Das gehe nicht von heute auf morgen. „Ich sehe kein Verständnis für die Branche“, sagt der Dehoga-Manager. Bei der Ministerpräsidentenrunde sei „noch weniger herausgekommen, als wir erwartet haben“. Sein Verband spreche sich dafür aus, Häusern die in Hygiene investiert und bewiesen hätten, dass sie die Sicherheit von Gästen und Personal gewährleisten könnten, ein Öffungsszenario zu bieten. Dabei biete es sich an, auf Schnelltests zurückzugreifen.

Nur ein bisschen Öffnungshoffnung im Handel

Vage bleibt die Vereinbarung in Bezug auf eine Wiedereröffnung von Geschäften. In dem Papier ist die Rede davon, dass ab einer „stabilen“ Inzidenz von 35 Neuinfektionen binnen einer Woche pro 100.000 Einwohnern Geschäfte wieder aufmachen könnten. Allerdings handelt es sich um eine Kann-Bestimmung. Außerdem müssten die Geschäfte dafür sorgen, dass es nicht zu voll wird. 20 Quadratmeter pro Kunde sollen wenigstens eingehalten werden.

Nils-Busch-Petersen, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg, sagte in der „Berliner Zeitung“: „Die Nerven liegen blank, die Existenzängste dominieren.“ Der Handel habe „Vorschläge zu Öffnungsszenarien und Hygienekonzepten gemacht, um schrittweise den Handel wieder zu eröffnen. Das trifft offensichtlich nicht auf Gegenliebe.“

Die Pandemie-Bekämpfung stehe natürlich an erster Stelle. „Aber es muss klar sein, dass es wenigstens Existenzhilfen zum Überleben für die Händler gibt. Der Politik scheint der Erhalt von Zigtausenden von Arbeitsplätzen nicht wichtig genug zu sein“, so Busch-Petersen.

Kein Licht am Ende des Tunnels, klagt Wirtschafts-Verband

Enttäuscht über die Ergebnisse äußerte sich auch der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB), Christian Amsinck. „Die Ergebnisse bleiben deutlich unter unseren Erwartungen. Ein klarer Fahrplan für die Wirtschaft, der sich an der Infektionslage orientiert, wäre möglich und verantwortbar gewesen.“ Immerhin hätten nun der Handel und die Friseure eine „belastbare Perspektive“. Auch die Öffnung der Schulen sei ein wichtiger Schritt. „Doch auch Hotels, Restaurants, Tourismus- und Kulturwirtschaft brauchen Licht am Ende des Tunnels“, sagte Amsinck.

Dem Kanzleramt hätten mehrere Konzepte, die der Wirtschaft mehr Planbarkeit gegeben hätten, vorgelegen. Bund und Länder hätten „die Chance vertan, schon heute für mehr Verlässlichkeit zu sorgen“, so Amsinck. Die anhaltende Unsicherheit gefährde viele Unternehmen mit tausenden Arbeitsplätzen. „Es droht ein wirtschaftlicher Flächenbrand“, warnte der Wirtschaftslobbyist.

In der derzeitigen Situation rächen sich nach Amsincks Auffassung „Versäumnisse der Politik“ beim Umgang mit dem Virus. „Seit Beginn der Pandemie hat sie zu spät, zu langsam und zu bürokratisch reagiert“, kritisiert der UVB-Geschäftsführer. Das betreffe die Ausstattung der Gesundheitsämter ebenso wie die Impfstrategie und die Test- und Hygienemaßnahmen. „Nach mehr als einem Jahr mit Corona ist zudem noch immer unklar, wo die Infektionsgefahr besonders groß ist und welche Eindämmungsmaßnahmen wirken“, so Amsinck weiter.

IHK: Kein Blick für persönliche Schicksale

Kritik hatten auch die drei Industrie- und Handelskammern (IHK) in Brandenburg geäußert. „Persönliche Schicksale der Unternehmer und ihrer Belegschaft hat die Politik nicht ausreichend im Blick“, sagte Carsten Christ, Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft der IHKs. „Tourismus und Gastgewerbe, die Kulturwirtschaft oder auch der innerstädtische Handel werden ihre erzwungenen Untätigkeit nicht unbeschadet überstehen“, so der Ostbrandenburger IHK-Präsident. Ein konkreter Stufenplan – ausgehend vom aktuellen Infektionsgeschehen – müsse umgehend auf den Tisch.

Dass die Unternehmen in der Corona-Pandemie ein besonderes Verantwortungsbewusstsein an den Tag legten, hätten sie mit der Umsetzung von Hygienekonzepten im Frühjahr bewiesen. Die

Die Regierungschefs der Länder hatten im Wesentlichen eine Öffnung der Schulen angekündigt – Brandenburg hat den 22. Februar als Datum für eine schrittweise Rückkehr in den Präsenzunterricht ins Auge gefasst. Außerdem sollen Friseure unter Auflagen ab dem 1. März wieder Kunden hereinlassen.

Von Ulrich Wangemann