Verlegung von Corona-Patienten: „Das ist ein riesiger logistischer Aufwand“

Potsdam

Die Intensivstationen in Brandenburg laufen voll und immer mehr Corona-Patienten müssen verlegt werden – immer häufiger auch in andere Bundesländer. Wie die Koordinierung dieser Verlegungen genau funktioniert, welche Regionen besonders belastet sind und warum er mit Sorge auf die kommenden Wochen schaut, erklärt Ingolf Zellmann, Leiter der Notruf-Leitstelle Lausitz, im MAZ-Interview.

Herr Zellmann, wie schätzen Sie die Corona-Lage im Land ein?

Die Krankenhäuser sind an ihrer Belastungsgrenze angelangt, genau wie vom RKI vorhergesagt. Vermutlich wird der Druck auf die Krankenhäuser in den kommenden Wochen noch zunehmen. Besonders belastet ist momentan der Süden und der Osten Brandenburgs, aber auch in Potsdam gibt es bereits Kapazitätsprobleme.

Kapazitäten in den Krankenhäusern sind längst erreicht

Erste Patienten aus Brandenburg mussten bereits in andere Bundesländer verlegt werden. Sie sind für die Koordinierung zuständig. Wie genau läuft so was ab?

Es gibt fünf Regionalleitstellen im Land, wir in Cottbus sind zusätzlich die Koordinierungsstelle für die zentrale Luftrettung und in diesem Zusammenhang verantworten wir auch die landesweiten und über das Land hinaus gehenden Verlegungen von Corona-Patienten. Wir sind im engen Austausch mit den anderen Stellen und den Krankenhäusern. Wir schauen wöchentlich wie der Bedarf ist und wo es noch Kapazitäten gibt. Zuerst schauen wir, ob wir innerhalb der einzelnen Versorgungsregionen verlegen können, wenn das nicht möglich ist, dann schauen wir landesweit. Die Verlegung über das Land hinaus ist dann der letzte Schritt.

Was sind die Gründe für eine Verlegung?

Die Patienten, die verlegt werden sind schwer krank und brauchen eine adäquate Versorgung. Die Kapazitäten in vielen Krankenhäusern in Brandenburg sind aber längst erreicht.

Wie viele Patienten mussten bereits außerhalb Brandenburgs verlegt werden?

Gestern wurden drei Corona-Patienten aus der Lausitz nach Nordrhein-Westfalen ausgeflogen. Zuvor haben wir bereits 13 Patienten nach Berlin verlegt.

Wieso wird nicht weiterhin nach Berlin verlegt, sondern nach Nordrhein-Westfalen?

Mit Berlin arbeiten wir sehr eng zusammen. Aber auch in den dortigen Kliniken gibt es jetzt, ähnlich wie in Brandenburg, Kapazitätsprobleme.

Bisher 16 Verlegungen in andere Bundesländer

Warum kommen diese drei Patienten jetzt ausgerechnet nach Nordrhein-Westfalen?

Im Kleeblatt Ost, zu dem auch Brandenburg gehört, sind Verlegungen momentan nicht mehr möglich. Auf Bundesebene hat sich Nordrhein-Westfalen angeboten.

Werden die Patienten dann ausgeflogen?

Wenn die Ärzte den Patienten für transportfähig halten, dann kümmern wir uns um die Transportlogistik. Die Patienten, die wir nach Nordrhein-Westfalen verlegt haben, wollten wir ursprünglich mit unseren Intensivtransport-Hubschraubern ausfliegen. Das mussten wir allerdings wegen des schlechten Wetters absagen. Wir haben dann Ambulanzflieger über das gemeinsame Lagezentrum des Bundes angefordert. Gestartet wurde am BER. Unsere Kollegen in Nordrhein-Westfalen mussten wiederum sicherstellen, das dort am Flughafen ein Transport ins Krankenhaus bereitsteht. Das ist ein riesiger logistischer Aufwand und viele Leute sind damit beschäftigt.

Das System darf nicht kippen

Wie wird sichergestellt, dass auch bei steigenden Patientenzahlen noch Verlegungen möglich sind?

Das System basiert auf einem Solidarprinzip. Daher muss man auch dafür sorgen, dass alle Krankenhäuser ihre Versorgungsaufträge übernehmen. In Brandenburg musste der Normalbetrieb bereits runtergefahren werden, damit die Corona-Versorgung gewährleistet werden kann. Das ist allerdings genau unser Problem, wir müssen sicherstellen, dass die Balance unseres Systems nicht kippt. Wir sind ja nicht das einzige Bundesland, das bereits Kapazitätsprobleme hat. Auch Sachsen und Thüringen verlegen bundesweit und auch Baden-Württemberg hat einen hohen Verlegungsbedarf.

Gibt es in dieser Welle bisher mehr Verlegungen als im letzten Winter?

Von dem, was wir erleben, sind wir jetzt schon in einem Bereich, den wir letztes Jahr als Höhepunkt erlebt haben. Nur dass wir jetzt noch deutlich früher dran sind als im vergangenen Jahr.

Wie schauen Sie angesichts dieser Entwicklung auf die kommenden Wochen?

Mit großer Sorge. Das System ist ausgemergelt, die Mitarbeiter sind erschöpft. Seit Jahren steht das Personal unter hohen Belastungen. Es gibt keine Reserven mehr, das merkt man überall. Wenn die Zahlen nun weiter hochgehen, wovon auszugehen ist, werden die kommenden Wochen sehr schwer werden.

Von Gesa Steeger