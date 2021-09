Verletzung des Wahlgeheimnisses? Staatsanwaltschaft prüft Anzeige gegen AfD-Bundestagsabgeordneten Hannes Gnauck

Potsdam

Weil er seinen ausgefüllten Wahlzettel abfotografiert und anschließend auf mehreren Social Media-Plattformen geteilt haben soll, drohen dem frisch gewählten AfD-Bundestagsabgeordneten Hannes Gnauck aus Prenzlau (Uckermark) rechtliche Konsequenzen. Der Vorwurf, der im Raum steht, lautet Verletzung des Wahlgeheimnisses.

Der Fall liegt nun zur Prüfung bei der Staatsanwaltschaft Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin). Das bestätigte ein Sprecher der Polizeidirektion Ost gegenüber der MAZ. Sollte es zu einem Verfahren und einer anschließenden Verurteilung kommen, drohen AfD-Mann Gnauck bis zu zwei Jahre Haft oder eine Geldstrafe.

Bereits am Sonntag hatte Robert Richter, Wahlkreisleiter der Uckermark, Anzeige gegen AfD-Mann Gnauck gestellt. Der Hinweis auf Gnaucks Wahlzettel sei von der Polizei und von Bürgern gekommen, sagte Richter auf MAZ-Anfrage. Weil nicht auszuschließen gewesen sei, dass es sich bei dem Posting um eine Straftat handelte, habe er noch am Wahltag Anzeige gestellt. Ein Sprecher der Polizei Brandenburg bestätigte diesen Ablauf gegenüber der MAZ.

Landeswahlleiter Bruno Küpper kritisierte die Aktion des AfD-Mann aufs Schärfste. „Dieses Verhalten ist verurteilenswert.“ Es stehe extra in der Bundeswahlordnung als solches ausdrücklich, dass so was möglichst noch an Ort und Stelle verhindert werden müsse, sagte Küpper.

Gnauck streitet Vorwürfe ab

Gegenüber dem rbb sagte Gnauck, dass er nichts von der Anzeige gegen ihn wisse. Er sei erst am Montagmittag von der stellvertretenden AfD-Landesvorsitzenden Birgit Bessin am Rande einer Pressekonferenz davon unterrichtet worden.

„Fakt ist, das war nicht mein Wahlschein, schon gar nicht vom Wahltag. Das war ein Briefwähler, der mich unterstützt hat“, erklärte der 29-Jährige. Er hab das Foto bereits am 6. September von einem Unterstützer erhalten, dieses habe er dann am Wahltag veröffentlicht. „Meine Aufnahme war das nicht. Ich habe kein Foto in der Wahlkabine gemacht. Von daher bin ich entspannt“, sagte Gnauck dem rbb. Mittlerweile wurde das Foto des Wahlscheins von Gnaucks Kanälen gelöscht.

Vom Militärischen Abschirmdienst (MAD) wird der der 29-Jährige Soldat und Oberfeldwebel als „Extremist“ eingestuft. Wegen eines disziplinarrechtlichen Verfahrens ist Gnauck seit dem vergangenen Jahr vom Dienst bei der Bundeswehr freigestellt. Die Kaserne darf er nur nach Aufforderung betreten, das Tragen der Uniform ist ihm untersagt.

Von Gesa Steeger