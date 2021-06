„Verraten“ – Grit Poppe beim Brandenburgischen Literaturbüro

Potsdam

Es gab keine Fluchtmöglichkeit. Der elegant gekleidete Herr hatte die Tür abgeschlossen und Sebastian mit der Verpflichtungserklärung für die Stasi allein gelassen. Als er zurückkam gab es nur eine kurze Auseinandersetzung, bis der 16-Jährige zitternd unterschrieb. Er sollte seinen eigenen Vater bespitzeln.

Sebastian ist einer der beiden Protagonisten in dem jüngst erschienenen Jugendroman „Verraten“ der Potsdamer Schriftstellerin Grit Poppe, mit dem sie für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2021 nominiert ist. Am Donnerstagabend las sie daraus im Brandenburgischen Literaturbüro in Potsdam.

„Verraten“ spielt in Bad Freienwalde

„Verraten“ ist die Geschichte von zwei Jugendlichen, die sich im Durchgangsheim in Bad Freienwalde, einer Art DDR-Knast für Kinder und Jugendliche, kennenlernen. Sebastian landet dort nachdem seine Mutter gestorben ist und sich niemand um ihn kümmern kann, weil sein Vater im Gefängnis sitzt. Die 17-jährige Katja stammt aus einer zerrütteten Familie und kennt schon mehrere Erziehungsheime, aus denen sie immer wieder weggelaufen ist. Als Sebastian endlich rauskommt und zu seinem aus der Haft entlassenen Vater darf, greift die Stasi nach ihm.

Musikalisch begleitet wurde die Lesung von Detlef Jablonski. Der Liedermacher wurde in einem DDR-Frauengefängnis geboren, landete in einem Kinderheim und später wegen Republikflucht im Gefängnis. Jablonski könnte in Poppes Roman vorkommen.

Grit Poppes Geschichte basiert auf einem authentischen Fall

Doch die Figur des Sebastian basiert auf einem anderen authentischen Fall. Wie die Geschichte überhaupt nah an der grausamen Lebensrealität von Jugendlichen in Kinderheimen entlang geschrieben ist. Drohungen, Misshandlungen, Strafen durch tagelangen Einzelarrest – und das in Einrichtungen, in denen teilweise Kinder schon im Alter von vier Jahren untergebracht wurden.

Poppe hat Stasi-Akten gewälzt und viele Gespräche mit Betroffenen geführt, um so realitätsnah erzählen zu können. Das größte Problem bei den Recherchen, wie sie erzählt: Um die Stasiakten der jugendlichen IMs einsehen zu können, bedarf es deren Zustimmung. Denn anders als die Erwachsenen müsse diese weitgehend als Opfer angesehen werden. Das ändert freilich nichts daran, dass sich kaum jemand freiwillig als ehemaliger Stasi-Zuträger outet.

Doktorarbeit von der Stasi-Hochschule in Golm

In einem Fall bekam sie die Erlaubnis. Und was sie dabei am meisten erschütterte: Sie hatte kurz zuvor eine an der Stasihochschule in Potsdam-Golm verfasste Doktorarbeit über das geschickte Anwerben von Jugendlichen für das Ministerium für Staatssicherheit gelesen. „Und als ich die Stasi-Akte in die Hand nahm, konnte ich nachvollziehen, wie das eins zu eins umgesetzt wurde“, so Poppe.

Grit Poppe: Verraten. Dressler-Verlag, 336 Seiten, 12 Euro.

Von Mathias Richter