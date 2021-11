Potsdam

Die Ausgangssperren können wohl in Brandenburg wiederkommen – allerdings nur für Ungeimpfte. Wie die Staatskanzlei am Montag mitteilte, würde das Kabinett derzeit erwägen, nächtliche Ausgangsbeschränkungen in Gebieten mit extrem hohen Inzidenzen wieder einzuführen. Ein Ergebnis würde am Dienstag nach der Kabinettssitzung bekanntgegeben werden.

Ausgangssperre würde derzeit noch nicht gelten

So sollen laut einer Erklärung der Staatskanzlei Brandenburg ab Mittwoch in Kreisen und kreisfreien Städten mit einer Inzidenz von mehr als 1000 und gleichzeitiger landesweiten Auslastung der Intensiv-Betten von über zehn Prozent Ungeimpfte zwischen 22 Uhr und 6 Uhr nicht mehr ohne triftigen Grund ihr Haus verlassen dürften. Ausnahmen sind etwa der Arbeitsweg.

Derzeit liegt die Inzidenz in den Kreisen Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz und Spree-Neiße über 1000. Die landesweite Auslastung der Intensivbetten liegt am Montag bei 8,9. Folglich würde derzeit die Ausgangssperre in den drei oben genannten Kreisen noch nicht inkrafttreten.

Von MAZonline