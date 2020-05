Wie Attila Hildmann die Corona-Krise zur Fanatiker-Challenge macht

Potsdam

Um verrückte Ideen war Attila Hildmann noch nie verlegen. Bei seiner Diät-Challenge „Vegan For Fit“ versprach der Kochbuch-Autor den Teilnehmern, in nur sieben Tagen vier Kilo abzunehmen; bei der „Hellfire Challenge“ ging es darum, seinen nach eigenen Angaben „schärfsten Burger der Welt“ aufzuessen.

Da mussten dann auch schon mal die Sanitäter in seinem Berliner Restaurant anrücken. Nun dürfen Restaurants gerade nicht öffnen, und so hat der überzeugte Veganer ein neues Hobby entdeckt: Über sein Instagram-Profil und den Nachrichtendienst Telegram verbreitet er Verschwörungstheorien zur Corona-Pandemie.

In Hildmanns Welt war die „Eröffnungszeremonie Olympia 2012 ein Corona-Ritual“, hinter dem Bill Gates steckt, der die „Virolügen“ des Robert-Koch-Instituts finanziere, „die Bevölkerung dezimieren und eine neue Weltordnung realisieren“ wolle. „BEREITET euch auf den WORST CASE vor, sie werden VOR NICHTS ZURÜCK Schrecken um ihre satanischen Pläne zu kaschieren: sie manipulieren die Medien, machen Kritiker mundtot oder erschießen Gegner!“ Solche wirren Thesen in Versalien postet der Koch im Minutentakt, fast 20.000 Menschen haben sie abonniert.

Damit reiht sich Hildmann in eine Reihe von Prominenten wie Xavier Naidoo und Ken Jebsen ein. Aber Hildmann wäre nicht Hildmann, wenn er nicht auch daraus eine Challenge machen würde: Anstatt sich auf Postings in sozialen Netzwerken zu beschränken, rief er zu einer ungenehmigten Demo gegen die Corona-Einschränkungen der Bundesregierung auf.

Nach Angaben eines rbb-Reporters kamen am Mittwoch hunderte Menschen zu dem Protest vor dem Berliner Reichstagsgebäude, darunter auch Neonazis und Hooligans. Die Polizei löste die Versammlung auf und bestätigte am Abend eine Festnahme, nachdem einige Demonstranten ein Kamerateam des ARD-Hauptstadtstudios attackiert hatten.

Hildmann selbst erhielt einen Platzverweis und postete auf Instagram ein Video des Polizeieinsatzes mit den Worten: „Heute vor dem deutschen Bundestag wieder nur Kuscheln, Liebe und gelebte Demokratie!“ Den vorangegangenen Angriff auf die Journalisten zeigte er nicht.

Fake News feiern ein Comeback

Wer gehofft hatte, dass die Corona-Krise das Vertrauen in die Demokratie stärken würde in Zeiten, wo ansonsten zerstrittene Politiker im Rekordtempo gemeinsam Hilfsprogramme verabschieden, hat sich offenbar zu früh gefreut. Je länger die Krise dauert und je komplizierter die Welt wird, in der wir leben, desto mehr wächst offenbar die Sehnsucht nach einfachen Antworten. Noch dazu, wenn diese vermeintlich für Freiheitsrechte eintreten. Populisten mit Hang zum Narzissmus wie der selbst ernannte „Veganator“ Hildmann füllen diese Lücke nur allzu selbstgefällig aus. Vor allem, wenn es dem Marketing dient.

Doch wie kann man einen Mann ernst nehmen, der SHOPGUTSCHEINE in seine Pseudo-Fakten mischt und in seinen teils minutenlangen Sprachnachrichten auf Telegram immer wieder von einem „Stichtag“ am 15. Mai faselt? „Sind meine Theorien und die anderer korrekt, dann werden wir von den dunkelsten Mächten regiert und am 15. Mai werden sie alle ihre Maske abnehmen und ihr wahres Gesicht zeigen!”

15. Mai – da war doch was? Ach ja, ab diesem Tag dürfen die Gaststätten in Berlin und Brandenburg wieder öffnen! Mal sehen, welches jüngste Gericht Hildmann dann in seinem Burgerladen serviert. Falls es bis dahin noch Gäste gibt, die bei ihm essen wollen. Der Discounter Kaufland und die Drogeriekette Vitalia haben seine Produkte jedenfalls schon aus dem Sortiment genommen. Begründung: Differenzen bei der Weltanschauung.

Von Maike Schultz