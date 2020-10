Potsdam

Angesichts ansteigender Infektionszahlen hat Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen ( CDU) den verstärkten Einsatz der Polizei bei Corona-Kontrollen angekündigt. Ab Anfang November sollen die Beamten Mitarbeiter von kommunalen Gesundheits- und Ordnungsämtern bei Schwerpunktkontrollen unterstützen.

Man müsse sich das vorstellen wie einen Blitzermarathon, sagte der Minister am Dienstag in Potsdam. „Die Verordnung ist kein Spaß, es geht darum, einen zweiten Lockdown zu verhindern“, erklärte Stübgen.

Tausende Verfahren bislang

Seit Beginn der behördlich verordneten Corona-Auflagen haben Brandenburger Kommunen tausende Bußgeldverfahren eröffnet. Das geht aus einer MAZ-Anfrage an Landkreise und kreisfreie Städte hervor. So hat allein die Bußgeldstelle der Landeshauptstadt Potsdam 1019 Ordnungswidrigkeitsverfahren seit Inkrafttreten der ersten Corona-Verordnung im März eingeleitet. Dabei verhängte sie ein Bußgeld in Höhe von 58.800 Euro.

Während des Lockdowns im April und Mai ahndete die Behörde laut Stadtsprecherin Juliane Güldner am vor allem die Teilnahmen an Veranstaltungen und Versammlungen. Auch Veranstalter von untersagte Treffen wurden zur Kasse gebeten. In den vergangenen Monaten konzentrierten sich die Verfahren dagegen auf die Einhaltung der Gastronomie-Auflagen.

Meist reicht ein Hinweis

Am Corona-Hotsport Cottbus hat das Ordnungsamt 653 Verstößen bis Anfang Oktober festgestellt. Am häufigsten geahndet wurden demnach Verstöße gegen die Maskenpflicht, wie Stadtsprecher Jan Gloßmann sagte. „In den allermeisten Fällen reichen aber Ermahnungen und Hinwiese, Mund und Nase richtig zu bedecken“, sagte er.

Brandenburg hatte Anfang April einen Corona-Bußgeldkatalog aufgelegt. Die Höhe der Strafe liegt im Ermessen der jeweiligen Bußgeldbehörde. Es hängt zum Beispiel davon ab, ob sich ein Täter einsichtig zeigt, ob er fahrlässig oder absichtlich handelt oder ob er Wiederholungstäter ist. Die Spannbreite reicht von 50 bis 10.000 Euro.

Prostitutionsverbot ignoriert

Verstöße gegen die Maskenpflicht können laut Katalog mit 50 bis 250 Euro sanktioniert werden, wer ohne Ausnahmegenehmigung eine Party oder „Tanzlustbarkeit“ durchführt, muss dagegen mit einem höheren Bußgeld ab 1000 Euro rechnen.

In Ostprignitz-Ruppin mussten die Behörden auch wegen Verstößen gegen das Prostitutionsverbot einschreiten. Ein Großteil der Bußgelder wurde im Norden des Landes aber laut Kreisverwaltung wegen Verstößen gegen die Kontaktbeschränkungen oder wegen fehlender Identitätsnachweise bei Restaurantbesuchen verhängt. Bei rund 400 Verfahren kamen bis Anfang Oktober 30.500 Euro zusammen.

Einsatz im Regionalexpress

382 Anzeigen gingen im Ordnungsamt des Landkreises Dahme-Spreewald ein, 18.934 Euro Bußgeld verhängten die Behörden. In der Prignitz wurden immerhin noch 160 Verstöße registriert (7330 Euro Verwarn- und Bußgeld), während es im Havelland 117, in Brandenburg/Havel nur 128 Verstöße waren.

Die Deutsche Bahn und die Bundespolizei waren am Dienstag zu einer Schwerpunktkontrolle zur Einhaltung der Maskenpflicht unter anderem im Regionalexpress RE1 unterwegs. Zwei Maskenverweigerern wurde die Weiterfahrt untersagt. Sie mussten aussteigen.

Die Landesregierung einigte sich am Dienstag auf strengere Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie. In Regionen mit hohen Infektionszahlen gilt künftig neben schärfere Begrenzungen für private Feiern auch ein nächtliches Ausschankverbot. Bei einer 7-Tage-Inzidenz von 35 kann lokal auf belebten Plätzen auch eine Maskenpflicht im Freien angeordnet werden.

Von Torsten Gellner und Ulrich Wangemann