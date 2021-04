Potsdam

160 Stahlrohre in bis zu einem Kilometer Tiefe hat der Oldenburger Energieversorger EWE bei Rüdersdorf (Märkisch-Oderland) in der Erde versenkt. Damit ist die erste Etappe für den Bau einer Wasserstoff-Testkaverne erreicht, wie der Konzern jetzt mitteilte.

„Hycav-Mobil“ heißt das rund zehn Millionen Euro teure Modellprojekt, das EWE im Osten Brandenburgs im Februar dieses Jahres gestartet hat. Das Ziel: Erstmals im Salzgestein reinsten Wasserstoff unter der Erde einlagern. Getestet werden soll, wie sich die Einlagerung auf die Qualität des Gases auswirkt. Würde eine solche Einlagerung in Hohlräumen im Boden so wie auch bei anderen Gasen gelingen, würde Rüdersdorf zum europäischen Vorreiterprojekt bei der Speicherung von Energie. Speicherung gilt als ein zentrales Element der künftigen Energieversorgung.

„Unverzichtbare Komponente des Klimaschutzes“

Könnte man aus erneuerbaren Energien erzeugten Wasserstoff in großen Mengen speichern und bedarfsgerecht nutzen, würde er zur unverzichtbaren Komponente, um die Klimaziele zu erreichen, betont der EWE-Wasserstoffbotschafter Paul Schneider.

Das Gas Wasserstoff ist ein komfortabler Energieträger, der leicht transportiert und vielfältig eingesetzt werden kann. Wasserstoff könnte sowohl für die Energieversorgung im Haus wie auch als Antrieb für Autos, Lkw, ja sogar Flugzeuge verwendet werden. Gewonnen wird Wasserstoff mittels Elektrolyse durch die Aufspaltung von Wasser etwa durch den Einsatz von Windenergie.

Beim „Verbrennen“ vom Wasserstoff entsteht wieder Wasser – sonst nichts. Auch Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) ist deshalb Befürworter einer wasserstoffbasierten Wirtschaft im Land. Der Nachteil des Gases: Die Atome sind sehr klein und müssen gut „eingesperrt“ werden“, damit sie nicht entschlüpfen.

Um das Gas unter die Erde zu bringen und zugleich geeignetes Material zu testen, hat das Unternehmen ein Rohr-in-Rohr-System verbaut. „Ein kleines und ein großes Stahlrohr haben wir ineinander gesetzt, eine sogenannte Doppelrohrtour“, sagt EWE-Projektleiter Hayo Seeba. Das innere Rohr kann wieder ausgebaut und so für Tests genutzt werden. „Bei großtechnischer Wasserstoffspeicherung müssen wir den zuständigen Behörden nachweisen, dass Wasserstoff sich mit den verbauten Materialien gut verträgt und langfristig sicher ist“, erklärt Seeba den Aufbau.

Ein Speicher gerade so groß wie ein Haus

Derzeit bereitet das Unternehmen die Herstellung eines großen unterirdischen Hohlraumes vor. Im Herbst soll das Salzgestein ausgespült werden, das in einer Schicht zwischen 600 und 3200 Metern Tiefe liegt. Durch das Ausspülen soll letztlich ein Hohlraum von 500 Kubikmetern entstehen. Das entspricht ungefähr dem Volumen eines Einfamilienhauses.

Das beim Ausspülen entstehende Salzwasser pumpt der Konzern über eine bestehende unterirdische Rohrleitung zu einer Versenkstation bei Heckelberg-Brunow (Märkisch-Oderland). „Dort wird die Sole in 1000 Meter tief gelegene Sandsteinformationen geleitet, in denen sich bereits von Natur aus Salzwasser befindet“, erläutert Seeba.

EWE hat bei Rüdersdorf schon zwei Erdgaskavernen gebaut. Ursprünglich sollte eine dritte entstehen, aber das Unternehmen nutzt die neue Bohrung nun für sein Modellprojekt, an dem auch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) beteiligt ist. Das DLR-Institut für Vernetzte Energiesysteme soll die Qualität des Wasserstoffs nach einiger Zeit der Lagerung testen. Nur wenn das Gas bei der Speicherung rein bleiben würde, könnte es zum Beispiel für Autos mit Brennstoffzellen als Treibstoff verwendet werden. Zum Beispiel reichen schon allerkleinste Mengen von Schwefel und dessen Verbindungen aus, um den Wasserstoff für Brennstoffzellen unbrauchbar zu machen.

Gut im Zeitplan

„Wir sind super gut im Zeitplan“, sagt EWE-Sprecherin Nadine Auras. Sie geht davon aus, dass EWE schon im Herbst den Wasserstoff einleiten wird. Anfang 2023 sollten dann auch die Ergebnisse des Partners DLR darüber vorliegen, ob Wasserstoff genauso unter Tage gespeichert werden kann wie Erdgas.

In der Kommune sind die Bürger laut Rathaussprecher Alexander Reetz eher aufgeschlossen für die Versuchsanlage. Das war bei solchen Vorhaben nicht immer so. Als EWE vor gut 20 Jahren die Kavernen für normales Erdgas schuf, gab es zunächst Kritik. Die konnte aber beruhigt werden. Beim Wasserstoffspeicher, der von EWE offen vorgestellt und breit diskutiert wurde, sei das nicht so gewesen.

Die Gemeindeleitung selbst sei total stolz auf das Projekt, sagt Reetz. „Wir begrüßen alles, was uns zu Innovationen führt.“ Rüdersdorf sei eher mit klassischer Schwerindustrie assoziiert gewesen. Wenn jetzt eine ganz neue Technologie Fuß fasse, finde man das sehr spannend.

Sollte das Rüdersdorfer Experiment gelingen, plant der Konzern die Anlage echter Wasserstoffspeicher mit einem Volumen von 500000 Kubikmetern. Nicht zuletzt denkt EWE daran, seine 37 Salzkavernen in Deutschland, die derzeit noch Erdgas speichern, irgendwann in der Zukunft als Wasserstoffspeicher zu nutzen.

Von Rüdiger Braun