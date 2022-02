Potsdam

Novavax avanciert gerade zum Hoffnungsträger in einem Bundesland, das seit Beginn der Corona-Impfkampagne deutschlandweit hinten liegt. So erklärt sich das Gerangel um die Verteilung der raren Dosen. Impfstrategen erwarten, dass der nach traditionellem Rezept zubereitete Impfstoff bei Skeptikern besser ankommt als das Vakzin von Biontech und Moderna, in dem Verschwörungsspinner Mikrochips vermuten.

Erinnert sich jemand an Astrazeneca?

Bei der Verteilung von Novavax wiederholt sich, was sich Anfang 2021 abspielte, als man Biontech- und Moderna-Vakzine sowie das längst verdrängte Astrazeneca unter die Leute bringen wollte. Die niedergelassenen Ärzte fühlten sich schon zu Beginn des Impfens übergangen. Künstlich geschaffene Impfzentren bekamen den Vorzug. Der Start war dennoch verkorkst. Aber hätten es die vielen niedergelassenen Ärzte im Land besser hinbekommen? Das kann niemand beweisen.

Das Mengenproblem wird sich von selbst erledigen

Also geht man bei der Verteilung von Novavax ähnlich vor. Die niedergelassenen Ärzte sollen sich wieder hinten anstellen, damit zuerst Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen den Stoff bekommen – und dort das Personal versorgen können. Der Aufschrei der Interessenvertretungen der Ärzte war zu erwarten. Zur Beruhigung sei gesagt: Das Mengenproblem wird sich mit der Zeit in Luft auflösen.

Von Ulrich Wangemann