Das Verfahren zur Zulassung von Berliner Taxis am Hauptstadtflughafen BER war nach Ansicht des Berliner Verwaltungsgerichts fehlerhaft und muss daher neu aufgerollt werden. Das entschied die 11. Kammer des Gerichts am Montag in einem Eilverfahren.

Eigentlich dürfen Taxifahrer Fahrgäste nur in den Landkreisen oder Kommunen aufnehmen, wo sie ihre Konzession besitzen - im Falle des BER ist das der Kreis Dahme-Spreewald. Nach jahrelangem Ringen hatten sich die Länder Brandenburg und Berlin und der Kreis kurz vor der Eröffnung des Flughafens darauf verständigt, dass seit dem Betriebsstart des BER am 31. Oktober dort zu gleichen Teilen „gemeindefremde“ Taxis aus Berlin und aus dem Dahme-Spreewald Fahrgäste aufnehmen dürfen. Zunächst wurde Lizenzen für jeweils 300 Fahrzeuge erteilt.

Gegen das Zulassungsverfahren hatte ein Berliner Taxi-Unternehmer geklagt und eine erneute Auslosung der Konzessionen verlangt. Zwar wurde sein Antrag abgelehnt, das Gericht stufte jedoch das komplette Verfahren als rechtswidrig ein. Dem Kläger stehe es frei, sich erneut um eine Zulassung zu bewerben, erklärte das Gericht.

