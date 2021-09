Potsdam

Auch wenn die Wahl erst in gut drei Wochen stattfindet, mögliche Koalitionen werden selbsredend fleißig im Vorfeld diskutiert. Und auch beim MAZtalk am Montag im Potsdamer Nikolaisaal ließ SPD-Direktkandidat (und Kanzlerkandidat) Olaf Scholz durchscheinen, dass er zumindest über eine Ampelkoalition (SPD, FDP, Grüne) nachdenken würde. Auch Rot-Rot-Grün steht immer wieder im Raum.

Eigentlich schien die GroKo vom Tisch

Nur eine Koalitionsart, so schien es, wünscht sich keiner zurück: Die Große Koalition aus SPD und CDU. Nachdem in den letzten 16 Jahren insgesamt zwölf Jahre auf Bundesebene groß koaliert worden ist – und meistens eher unwillig – war diese Option endgültig vom Tisch. Bis jetzt: In einem auf den sozialen Netzwerken TikTok und Instagram veröffentlichen Video des Kanals „klima.neutral“ wünscht sich Scholz offenbar lieber eine erneute GroKo anstatt einer Koalition aus SPD, Grünen und Linken.

Scholz zögert kurz

In dem Clip wird der SPD-Kanzlerkandidat vor Entscheidungsfragen gestellt, die er beantwortet, indem er in eine Richtung des Videos läuft – ähnlich dem Hammelsprung-Prinzip im Bundestag. So läuft Scholz auf die Frage „Zur Arbeit mit dem ÖPNV oder dem E-Auto“ zielstrebig in die Ecke mit dem E-Auto.

Wenig später erscheint die Frage „Regieren mit... rot, rot, grün oder große Koalition“. Nach kurzem Überlegen entscheidet sich Scholz für die Große Koalition.

