Viadrina beteiligt sich am Potsdamer Research Center Sanssouci

Potsdam

Die Europa-Unversität Viadrina tritt dem Research Center Sanssouci (RECS) bei. Christoph Martin Vogtherr, Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG). Oliver Günther, Präsident der Universität Potsdam, und Julia von Blumenthal, Präsidentin der Europa-Universität, unterzeichneten gestern im oberen Vestibül des Neuen Palais einen entsprechenden Kooperationsvertrag.

Das am 1. Juli 2015 von der Schlösserstiftung als Forschungseinrichtung gegründete Research Center untersucht insbesondere vom materiellen brandenburgisch-preußischen Kulturerbe ausgehend bisher weniger beachtete Seiten der preußischen Geschichte. Mit dem Beitritt der Viadrina sollen nun auch Projekte mit polnischen Forschern angestoßen werden. Generaldirektor Vogtherr denkt zum Beispiel an die Entwicklung einer Ausstellung über die polnisch-deutsche Geschichte.

Enge Zusammenarbeit mit Polen

„Für uns ist es ein Teil unseres Profils, eng mit Polen zusammenzuarbeiten“, sagt Viadrina-Präsidentin Blumenthal. Die Hochschule an der Oder betreibt zum Beispiel gemeinsam mit der Adam-Mickiewicz-Universität in Posen das Collegium Polonicum in Slubice. Auch in Polen gebe es ein großes Interesse an der Erforschung der preußischen Geschichte, sagt Blumenthal. Das vormalige Ostpreußen deckte territorial weite Teile des heutigen Polens ab. Die Viadrina hat sich schon im Dezember 2019 an dem vom RECS veranstalteten Berliner Kolloquium über den Architekturtheoretiker und Baumeister Leonhard Christoph Sturm (1669 bis 1719) beteiligt.

Mit dem neuen Kooperationsvertrag ist auch eine neue Struktur verbunden. Die beteiligte Universität Potsdam hat bereits eine Professur für die Erforschung der preußischen Geschichte ausgeschrieben. Man wolle auch die Forschung am RECS auf breitere Basis stellen, sagt Präsident Günther. Schlösserchef Vogtherr sieht mit der Professur nicht einfach eine Wiederaufnahme der früher existierenden Professur für Landesgeschichte an der Universität: „Es wird um europäische Geschichte gehen.“

Auch Naturwissenschaft ist wichtig

Die Projekte des RECS sind zwar stark geistesgeschichtlich geprägt. So erstellt das Zentrum zum Beispiel eine Online-Ausgabe der Briefe Markgräfin Wilhelmines von Bayreuth zur Zeit ihrer Reise nach Frankreich und Italien. Aber auch Naturwissenschaften spielen eine große Rolle. So hatten mineralogische Untersuchungen bewiesen, dass der Grottensaal im Neuen Palais von Wilhelm II. mit Mineralien aus den afrikanischen Kolonien überarbeitet wurde. Derzeit läuft ein Experiment, inwiefern weidende Schafe in Sanssouci zum Schutz der Pflanzenvielfalt beitragen können.

Von Rüdiger Braun