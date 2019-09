Potsdam

Am Ende ist die Strategie von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) doch aufgegangen: Im Schlussspurt stellte er den Kampf gegen die erstarkte AfD in den Mittelpunkt und versuchte dabei den Wählern zu vermitteln, dass nur die SPD einen Wahlsieg der Rechtspopulisten durchkreuzen könne. Damit konnte er offensichtlich zum guten Schluss viele Bürger überzeugen, die eine AfD als stärkste Kraft im Brandenburger Landtag um jeden Preis verhindern wollten.

Zwar sind sich alle Parteien in Brandenburg einig, dass sie nicht mit der AfD koalieren werden. Doch für Rot-Rot-Grün gäbe es nach den Hochrechnungen nur eine hauchdünne Mehrheit von einer Stimme. Und für Rot-Schwarz-Grün, das eine etwas komfortablere Mehrheit hätte, müssten sich alle Beteiligten in den Sondierungsgesprächen in wichtigen Fragen noch deutlich aufeinander zubewegen. Im Video-Kommentar analysiert MAZ-Chefredakteur, was das Wahlergebnis für Brandenburg bedeutet:

Lesen Sie dazu auch:

Von MAZonline/Henry Lohmar