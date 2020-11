Potsdam

Wegen der umstrittenen Videoüberwachung in der Potsdamer Innenstadt während der Einheits-Expo zur Feier des 30. Wende-Jubiläums hat die Landesbeauftragte für Datenschutz die Brandenburger Staatskanzlei offiziell verwarnt. Das teilte das Büro von Dagmar Hartge am Mittwochmorgen mit.

Die Ausstellung zu verschiedenen Aspekten der deutschen Geschichte seit 1989, zu einzelnen Bundesländern und Brandenburg war zwischen dem 5. September und dem 4. Oktober 2020 an mehrere Standorte in der Landeshauptstadt zu sehen. Um Vandalismus vorzubeugen, waren die Pavillons und Installationen mit Kameras überwacht worden.

Vier Kameras in der Kritik

Die damit verbundene Datenverarbeitung war laut Brandenburgs oberster Datenschützerin allerdings „größtenteils unzulässig“. Zu dieser Erkenntnis sei sie „nach eingehender Prüfung“ gelangt. In der vergangenen Woche bereits sei eine förmliche Verwarnung gegenüber der Staatskanzlei ausgesprochen worden. Stein des Anstoßes waren laut Hartge vier Kameras auf dem Luisenplatz, dem Alten Markt, dem Platz der Einheit und am Stadtkanal in der Yorckstraße.

Ein Nachtbetrieb der Kameras wäre Hartges Auffassung nach „unter Einschränkung ihres Erfassungsbereichs durchaus datenschutzrechtlich zulässig gewesen“, allerdings habe die Staatskanzlei die Kameras „vorwiegend ganztägig und unter Beobachtung weiträumiger Flächen betrieben“, heißt es in der Stellungnahme der Behörde. Eine ausreichende Beschilderung mit Hinweisen auf die Videoüberwachung habe es in den ersten zwei Wochen der Ausstellung nicht gegeben – diese Schilder wurden erst nach öffentlicher Kritik angebracht.

Zudem hätte laut Hartge im Vorfeld der Expo gründlich dokumentiert werden müssen, weshalb man in der Staatskanzlei Videoüberwachung zwingend für erforderlich und verhältnismäßig hielt und wie dies technisch sicher funktionieren sollte. „Eine solche Dokumentation fehlte völlig“, resümiert die Behörde.

Eine verpasste Chance?

Hartge sieht in der Affäre eine verpasste Chance: „Der 30. Jahrestag der Deutschen Einheit wäre für die Staatskanzlei ein passender Anlass gewesen, zu zeigen, dass sie das Grundrecht auf Datenschutz wertschätzt“, schreibt Hartge. Videoüberwachung auf öffentlichen Straßen und Plätzen sei „aus gutem Grund nur in begrenztem Umfang zulässig“. Das gelte gerade dann, wenn viele Menschen zu einer Open-Air-Ausstellung erwartet würden. Gäste müssten sich auf dem Ausstellungsgelände „ohne Überwachungsdruck aufhalten können“.

Die Staatskanzlei habe Bedenken der Datenschützer in den Wind geschlagen, sagt Hartge. Schon vor Einrichtung der Ausstellung habe die Behörde konkrete Vorgaben gemacht, wie die Expo datenschutzkonform aufgebaut werden könnte. Eine Vor-Ort-Kontrolle am 22. September habe aber ergeben, dass diese Hinweise nicht berücksichtigt worden seien.

Datenschützerin sieht „keine überzeugenden Argumente“ der Regierung

Im Folgenden habe die Staatskanzlei einen Teil der festgestellten Mängel zwar abgestellt, kurz darauf aber angekündigt, die Videoüberwachung rund um den 3. Oktober, dem eigentlichen Jahrestag der Wiedervereinigung, wieder im früheren Umfang aufnehmen zu wollen. Hartge sprach nach eigenen Angaben daraufhin am 30. September eine Warnung aus und „bat für die verbleibenden Tage um eine Bestätigung der Einhaltung der Datenschutzvorschriften“, wie es in dem Schreiben heißt – „ohne Ergebnis“.

„Überzeugende Argumente“ für ihr Vorgehen habe die Landesregierung nicht vorgebracht, sagt Hartge. Um die Ausstellung und die Besucher zu schützen, hätte es „weniger eingriffsintensive Mittel als die Videoüberwachung gegeben“, sagt Hartge. Die „schutzwürdigen Interessen der von den Kameras erfassten Bürgerinnen und Bürger“ hätten ein hohes Gewicht.

Die Staatskanzlei hatte argumentiert, sie über lediglich „Hausrecht“ über die Exponate aus.

Eine Verwarnung seitens der Datenschutzbeauftragten hat keine direkten Folgen. Sie macht allerdings mit dem Stempel einer unabhängigen Behörde Missstände öffentlich und hat Appellcharakter.

Von Ulrich Wangemann