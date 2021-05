Potsdam

Die MAZ hat das Garten-Fieber gepackt. Wir gehen also unter die Hochbeet-Gärtner. Chefredakteur Henry Lohmar und Brandenburg-Reporter Ulrich Wangemann haben gleich zwei Exemplare auf dem Verlagsgelände in Potsdam aufgebaut. Bald sollen dort Kohlrabi, Tomaten, Möhren und mehr wachsen.

Zunächst ging es aber darum, die Hochbeete aufzubauen und zu befüllen. Neben den Beet-Bausätzen lagen dafür ein Berg Zweige sowie etliche Säcke Blumenerde bereit. Denn: Auch wenn es nicht so aussieht, passt in die Hochbeete ordentlich was rein.

Die nächsten Schritte sind ganz klar: Wenn das Wetter nun endlich dauerhaft milder wird, sollen endlich die ersten vorgezogenen Pflanzen und weiteres Saatgut ins Beet. Auch da nehmen wir Sie, liebe Leser, natürlich mit.

Die Hochbeet-Bausätze sowie Saatgut und Gärtnerutensilien wurden der MAZ freundlicherweise von Pflanzen-Kölle Teltow zur Verfügung gestellt.

Von MAZonline