Berlin

30 Jahre nach Öffnung der Stasi-Akten zieht das Bundesarchiv eine positive Bilanz. Die zuständige Vizepräsidentin Alexandra Titze sagte der Deutschen Presse-Agentur, es sei eine Erfolgsgeschichte, dass „Menschen der Zugang zu den oft menschenrechtswidrig gesammelten Daten der DDR-Staatssicherheit ermöglicht wird“. Der Berliner SED-Aufarbeitungsbeauftragte Tom Sello nannte die Öffnung der Unterlagen einen „Sieg der Revolution“.

Das Gesetz über die ehemaligen Unterlagen der DDR-Staatssicherheit war am 29. Dezember 1991 in Kraft getreten. Wenige Tage später konnte Akteneinsicht beantragt werden – von Betroffenen, aber auch von Journalisten, Historikern und Behörden.

Bis heute wurden 7,4 Millionen Anträge gestellt, davon 3,37 Millionen zur persönlichen Akteneinsicht. Im Juni 2021 wurden die Akten von der ehemaligen Stasi-Unterlagen-Behörde ins Bundesarchiv übertragen.

Ulrike Poppes Akte: 40 Ordner, darunter „viel langweiliges Zeug“

Zu den ersten, die am 2. Januar 1992 ihre Stasi-Akten einsehen konnten, gehörte Ulrike Poppe. Die Bürgerrechtlerin war Mitgründerin der „Initiative Frieden und Menschenrechte“. „Natürlich war ich davon ausgegangen, dass uns die Stasi bespitzelt hat“, erinnerte sich die spätere Brandenburger Diktaturbeauftragte an diesen Tag: „Ich war dann aber doch überrascht, ein Konvolut von etwa 40 Leitz-Ordnern vorzufinden.“

Die Akten enthielten „viel langweiliges Zeug“ wie „abgehörte Telefongespräche, ellenlange Observationsberichte“, berichtete Poppe in einem Interview : „Sehr interessant waren dagegen die Spitzelberichte und die geplanten Zersetzungsmaßnahmen.“

Ulrike Poppe, bis 2017 Brandenburgs Stasi-Beauftragte, fand in ihrer eigenen Akte „viel langweiliges Zeug. Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

Wie weit die Arme der Krake Stasi in das Privatleben hineinreichten, musste auch Bernd Stracke schmerzlich erfahren. Stracke war Punk der ersten Stunde in Leipzig und Mitglied der legendären DDR-Punkband „Wutanfall“. Vier IM hatte die Stasi in seinem engsten Umfeld platziert, wie er bei Akteneinsicht feststellte: „Mit dem einen war ich am Vorabend noch im Kino.“

Joachim Gauck sieht „gigantische Erfolge“

Die Akteneinsicht „gibt dem Einzelnen die Chance, sein Schicksal aufzuarbeiten und der Gesellschaft die Möglichkeit, sich mit der Funktionsweise der SED-Diktatur auseinanderzusetzen“, sagte Titze. Erster Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen war von 1990 bis 2000 der ehemalige Bürgerrechtler Joachim Gauck, später Bundespräsident. Auch er sieht im Umgang mit den während der DDR-Wende gesicherten Stasi-Akten „gigantische Erfolge“, wie er im November sagte.

Über Enthüllungen aus den Unterlagen des DDR-Geheimdiensts gab es aber vor allem in den 1990er Jahren auch immer wieder Streit. Ehemalige Inoffizielle Mitarbeiter wurden gegen ihren Willen enttarnt. Auch Familien zerstritten sich, wenn klar wurde, dass Angehörige für die Stasi gespitzelt hatten.

Lesen Sie auch Die Akten-Retter von Potsdam – Als die Stasi-Zentrale besetzt wurde

Der Aufarbeitungsbeauftragte Sello meinte dennoch, die Akteneinsicht habe viel zum gesellschaftlichen Frieden beigetragen. „Man konnte sehen, was wusste die Stasi, wer war daran beteiligt und wer war nicht daran beteiligt“, sagte der ehemalige Bürgerrechtler der dpa. „Das war für viele in ihrer Selbstvergewisserung ein wichtiger Aspekt.“

Er selbst habe aus seiner Stasi-Akte erfahren, dass einige in seinem Umfeld zwar der Stasi zugearbeitet, aber über ihn keine Informationen weitergegeben hätten. Zugleich sei ihm klar geworden, dass die Stasi eben nicht allmächtig gewesen sei. „Beim Durchblättern einer Akte für ein Forschungsvorhaben fand ich ein Flugblatt von mir von 1982 zum neuen Wehrdienstgesetz“, erzählte der 64-Jährige. „Aus der Akte ging hervor, dass die Stasi zwei Jahre lang versucht hat herauszufinden, wer dieses Flugblatt verteilt hat. Das ist ihnen nicht gelungen.“ 200 Leute seien überprüft worden. Aber alle an der Flugblattaktion beteiligten Bekannten hätten dicht gehalten.

180.000 Stasi-IMs forschten ihre Mitbürger aus

Das Ministerium für Staatssicherheit der DDR war 1950 gegründet worden. Im Wendejahr 1989 arbeiteten 91.000 hauptamtliche und 180.000 inoffizielle Mitarbeiter vor allem daran, Kritiker der SED-Herrschaft ausfindig zu machen und zu verfolgen. Bürgerrechtler verhinderten Ende 1989 und Anfang 1990, dass alle Akten vernichtet wurden. 16.000 Säcke zerrissener Papiere wurden eingelagert. Das Papier aus rund 500 Säcken wurde per Hand wieder zusammengepuzzelt, bei 23 gelang dies virtuell.

Die Sammelwut der DDR-Staatssicherheit war legendär. Mehr als 111 Kilometer Aktenmaterial hatten die hauptamtlichen Mitarbeiter seit 1950 angehäuft. Dazu kamen rund 39 Millionen Karteikarten zudem 1,4 Millionen Fotos, 2734 Filme sowie 31.300 Tonbänder.

Eine ehemals zerrissene und nun wieder komplettierte MfS-Akte (Aufnahme von 2012). Quelle: Soeren Stache/dpa

Der Umgang mit der vergifteten Hinterlassenschaft des DDR-Geheimdienstes wurde zum ersten Lackmustest zwischen Ost und West. Auf der einen Seite stand das Unbehagen, illegal gesammelte Informationen öffentlich zu machen, auf der anderen Seite der Wunsch nach einer umfassenden Aufarbeitung des Stasi-Erbes.

Lesen Sie auch Vom besten Freund verraten – was Hermann Koebe in seiner Stasi-Akte entdeckte

Die letzte frei gewählte Volkskammer hatte bereits im August 1990 ein Gesetz verabschiedet, das einen weitgehend freien Zugang zu den Akten vorsah. Es sollte nach Wunsch des DDR-Parlaments als positive Mitgift in den Einigungsvertrag eingebracht werden.

Freier Zugang zu den Akten? Helmut Kohl fremdelte mit der Idee

In Bonn fremdelte man mit dieser Idee. „Die Bundesregierung unter Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) wollte einen Deckel draufmachen“, erinnert sich Joachim Gauck 30 Jahre später. Gegen ein „Deckel-drauf“ oder eine Vernichtung der Unterlagen sprachen aus Sicht der meisten DDR-Bürgerrechtler vor allem die Belange der Opfer. Es ging um „ein Stück geklautes Privatleben, gestohlen durch Stasi-Bespitzelungen“, wie Ingrid Köppe sagte, einstige „Neues Forum“-Aktivistin und spätere Bundestagsabgeordnete für Bündnis 90/Die Grünen.

Nachdem Bürgerrechtler und Bürgerrechtlerinnen medienwirksam die frühere Stasi-Zentrale in der Ost-Berliner Normannenstraße besetzt hatten, wurde schließlich wenige Wochen vor der Wiedervereinigung eine Zusatzerklärung über den Zugang zu den Stasi-Akten zum Einigungsvertrag angenommen. Ein Jahr später kam es dann zum fraktionsübergreifenden Bundestagsbeschluss.

Von Markus Geller und Verena Schmitt-Roschmann