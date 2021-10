„Viele Betroffene bekommen keine Hilfe“

Potsdam

Wie Schülerinnen und Schüler in Brandenburg auf die kommenden Wochen schauen und warum Jugendliche und junge Menschen mehr Mitspracherecht brauchen, erklärt Katharina Swinka im MAZ-Interview.

Wie fühlt es sich an, in einer Pandemie das Abitur zu machen?

Katharina Swinka: Es ist schwierig. Ich hatte in der Oberstufe lange Zeit Unterricht unter Corona-Bedingungen oder auch gar keinen Unterricht. Da fehlt enorm viel Wissen, weil die Vermittlung sehr schwer war - es sei denn, wir haben es uns selbst beigebracht. Der Stoff muss immer noch nachgearbeitet werden. Einige Lehrkräfte sind aber krank und fallen längerfristig aus. Dazu kommen Quarantänefälle an den Schulen. Ganze Klassen oder Jahrgänge und eben auch die Lehrkräfte können nicht am Unterricht teilnehmen.

Ministerium ist in einer Zwickmühle

Ist es da überhaupt angemessen, dass das Abitur wie geplant stattfindet?

Das Ministerium steckt in einer Zwickmühle. Die können nicht einfach verkünden, dass das Abitur ausfällt oder stark erleichtert wird. Wir hätten dann als Abiturienten später Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt. Es wurden Themenfelder rausgenommen, das kommt uns zu Gute. Aber es löst nicht die riesigen Probleme, die auch Jahrgänge nach uns mit ihrem Lerndefizit noch haben werden.

Welche Maßnahme hat den Schulalltag in der Pandemie am meisten beeinflusst?

An die Maskenpflicht zum Beispiel haben sich die meisten gewöhnt. Schließlich müssen wir auch eine Maske tragen, wenn wir Bahn fahren oder im Supermarkt einkaufen. Viel schwieriger ist das Soziale. Schule ist ein sozialer Ort, da knüpft man Kontakte, trifft sich mit Freunden und umarmt sie. Wenn man auf dem Pausenhof nah beieinandersteht, kommt es schon mal vor, dass die Lehrkraft einen ermahnt. Das prägt einen auf Dauer.

Lockdown hat psychische Probleme verschärft

Wurden diese Folgen unterschätzt?

Ja, über die Konsequenzen wurde nicht nachgedacht. Wir sind damit aufgewachsen, Freunde nicht sehen zu dürfen. Für viele von uns hat das psychische Folgen bis hin zu Depressionen. Der Lockdown hat psychische Erkrankungen nicht ausgelöst, aber er hat sie zum Teil verschärft. Und man konnte darüber nicht so wie vorher mit seinen besten Freunden sprechen.

Wie gehen Schulen damit um?

Die Existenz psychischer Erkrankungen ist in den Vordergrund gerückt. Es wird zwar sensibilisiert, aber viele Betroffene bekommen keine ausreichende Hilfe. Man könnte viel mehr mit Schulpsychologen arbeiten und sie nicht nur in Krisensituationen einsetzen.

Die Pandemie hat auch andere Defizite offengelegt. Stichwort Digitalisierung.

Ja, noch immer fehlen digitale Endgeräte für bedürftige Schülerinnen und Schüler. Im Lockdown konnten sie quasi gar nicht am Unterricht teilnehmen. Vom Breitbandausbau ganz zu schweigen.

Was wäre, wenn nach den Ferien plötzlich wieder Lockdown wäre?

Wir sind schon ein Stück weiter als vor einem Jahr. Ein Problem ist aber zum Beispiel die gemeinsam mit anderen Bundesländern genutzte Software. Bis vor ein paar Tagen ist das System immer wieder zusammengebrochen. Die meisten Lehrkräfte wissen immer noch nicht, wie man eine Online-Konferenz adäquat gestaltet. Da fehlt es an Fortbildungen. Auch am Lüftungskonzept muss noch gearbeitet werden. In jedem Landtag in Deutschland stehen Unmengen an Luftfiltergeräten, aber in den Schulen fehlen sie.

Mathematik muss Teil des Lehrplans sein

Es wird viel über die Umstände des Unterrichts diskutiert, aber wenig über den Inhalt. Sind die Lehrpläne noch zeitgemäß?

Es gibt Inhalte, die müssen sein. Wenn ein Schüler in Brandenburg lebt und nichts über das Land weiß, wäre das ein Armutszeugnis. Auch Mathematik – selbst wenn es nervt – muss einfach sein. Ich finde aber, dass wir zum Beispiel in Biologie nicht nur über Mann und Frau sprechen sollten, wenn es um Aufklärung geht.

Die AfD hat dagegen im Landtag einen Antrag zum Verbot von Gendersternchen in Schulen gestellt.

Im Grundgesetz steht, dass jeder Mensch gleich ist. Jeder Mensch hat das Recht auf freie Entfaltung und sollte in die Gesellschaft eingeschlossen sein. Jeder Mensch kann so sprechen, wie er will und das generische Maskulinum benutzen, sofern es gewollt ist. Aber es gibt Zwölfjährige, die sich nicht trauen, sich als homosexuell zu outen oder das Gefühl haben, im falschen Körper zu sein. Diese Menschen fühlen sich nicht angesprochen – und das muss sich ändern.

Aber wie sollen sich junge Menschen mit ihren Interessen durchsetzen? Bei der Bundestagswahl waren sie unterrepräsentiert, allein 40 Prozent der Wahlberechtigten war über 60 Jahre alt.

Das liegt vor allem am demografische Wandel. Die Jugend hat prozentual viel weniger Mitspracherecht. Mit Blick auf das Wahlalter höre ich immer wieder, mit 16 sei man noch nicht reif genug zu wählen. Als gäbe es einen Schalter, der zwischen 17 und 18 umgelegt wird und plötzlich ist man reif. Mit 16 Jahren machen viele bereits eine Ausbildung. Sie arbeiten, müssen Steuern zahlen, aber dürfen nicht wählen. Das ist doch ungerecht. Deshalb muss das Wahlalter auf 16 Jahre heruntergesetzt werden – auch auf Bundesebene!

Von Maurice Wojach