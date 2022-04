Potsdam

Immer mehr Energieversorger reagieren auf den Krieg in der Ukraine und erhöhen ihre Gaspreise – teilweise sogar um das Dreifache. Auch viele Brandenburger Gasanbieter korrigieren ihre Preise nach oben. Die Gewerkschaft IG-Metall hat deshalb weitere Entlastungen für Verbraucher gefordert.

„Die meisten Versorger haben bereits zum Jahreswechsel ihre Preise erhöht. Jetzt beobachten wir eine erneute Welle der Preisanstiege“, sagte Lundquist Neubauer, Sprecher des Vergleichsportals Verivox der MAZ. Allein im April habe es 78 Preiserhöhungen der Grundversorger gegeben, im Mai kommen weitere dazu. Es komme im Moment kaum ein Energieversorger drumherum, seine Preise neu anzupassen. Laut Verivox liegen die Erhöhungen der Gasanbieter für die kommenden Monate bundesweit zwischen zwei und 200 Prozent, das heißt: Die Preise könnten sich verdreifachen.

IG-Metall fordert mehr Entlastungen

Auch in Brandenburg steigen die Gaspreise. EWE, der größte Versorger in Brandenburg, hat seine Preise laut Verivox zum April um 26,4 Prozent erhöht. Das bedeutet rund 462 Euro Mehrkosten für eine Familie mit einem Verbrauch von 20.000 Kilowattstunden. Bei Spreegas sind die Preise sogar um 28,5 Prozent gestiegen. Bei den Stadtwerken in Senftenberg zahlt eine Familie jetzt 2682 Euro für die Gasversorgung im Jahr, statt zuvor 2228 Euro. Deutlich tiefer in die Tasche greifen müssen Kunden der insolventen Stadtwerke Bad Belzig (SWBB) ab Mai: Der überschlagene Gaspreis für ein Einfamilienhaus klettert laut Verivox von 3763 Euro auf 4318 Euro pro Jahr.

Die steigenden Energie- und Lebenshaltungskosten werden zunehmend zur Belastung insbesondere von niedrigen und mittleren Einkommen, erklärte Birgit Dietze, Bezirksleiterin der IG-Metall für Berlin, Brandenburg und Sachsen. Tanken, heizen, Strom und Einkäufe würden zunehmend teurer. „Wir begrüßen das zweite Entlastungspaket der Bundesregierung sehr, das sehr zügig vorgelegt wurde“, sagte sie. “Aber das reicht nicht aus, es muss nachgelegt werden.“

Hohe Energie-Nachfrage wirkt sich auch auf den Preis aus

Neben den Auswirkungen des russischen Krieges gegen die Ukraine spielen weitere Gründe eine Rolle für die steigenden Preise. Seit sich die Weltwirtschaft von dem Einbruch der Corona-Pandemie erholt hat, ist auch die Energie-Nachfrage gestiegen. Hinzu kommen die höheren Preise für CO2-Emissionen. Die CO2-Emissionszertifikate wurden im vergangenen Jahr eingeführt, um Anreize für einen sparsamen Energieverbrauch und Klimaschutz zu schaffen. Aktuell beträgt der CO2-Preis je Tonne 30 Euro – fünf Euro mehr als im vergangenen Jahr.

Der Einkaufspreis für Gas habe sich im vergangenen Jahr verfünffacht, sagte Jochen-Christian Werner, Pressesprecher des Unternehmens Energie Mark Brandenburg (EMB) der MAZ. Die EMB habe sich große Gasmengen bereits frühzeitig zu niedrigeren Preisen sichern können und müsse deshalb die gestiegenen Großhandelspreise nicht direkt an die Kunden weitergeben. Aber ganz ohne Preiserhöhung geht es nicht: Der westbrandenburgische Energieversorger hat seine Gaspreise zum 1. Mai um 2,50 Cent pro Kilowattstunde erhöht.

Ratenzahlungen können die Verbraucher entlasten

Für viele Gasverbraucher wird der Schock mit der Abrechnung zum Jahresende kommen. Damit dieser nicht so groß ausfällt, empfiehlt die EMB seinen Kunden die Abschlagszahlungen jetzt schon anzupassen. Aber was passiert, wenn Gaskunden die höheren Preise nicht stemmen können? „Wenn man uns direkt kontaktiert, finden wir gemeinsam Wege, um die Belastung zu mildern “, so Werner. Eine Möglichkeit seien zum Beispiel Ratenzahlungen.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nicht alle Brandenburger Gasversorger haben ihre Preise in diesem Frühjahr angepasst. Die Energie und Wasser Potsdam (EWP) plant derzeit keine weitere Erhöhung – erst zum 1. Januar hatte die EWP der Energieversorger den Gaspreis um 1,37 Cent pro Kilowattstunde erhöht. „Bei den heftigen Entwicklungen derzeit kann man eine generelle Erhöhung allerdings nicht ausschließen. Wir beobachten den Markt genau“, so Stadtwerke-Sprecher Stefan Schulz auf MAZ-Anfrage. Auch die Stadtwerke in Oranienburg, die rund 4800 Haushalte mit Gas versorgen, planen derzeit keine Preiserhöhung.

Von Lena Köpsell