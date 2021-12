Potsdam

Wegen hoher Corona-Infektionszahlen stuft die Bundesregierung ab Sonntag Polen und die Schweiz als Hochrisikogebiete ein. Das gab das Robert Koch-Institut am Freitag bekannt. Die komplette aktualisierte RKI-Liste finden Sie hier.

Wer aus einem Hochrisikogebiet einreist und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne und kann sich frühestens fünf Tage nach der Einreise mit einem negativen Test davon befreien. Der kleine Grenzverkehr nach Polen ist davon nicht betroffen, die Brandenburger können also weiterhin im Nachbarland tanken oder einkaufen.

In Polen gibt’s keine Einschränkungen für Ungeimpfte

Am Freitag meldete das polnische Gesundheitsministerium rund 27.000 Neuinfektionen innerhalb eines Tages, sowie 470 weitere Todesfälle Am Mittwoch hatte die Zahl der Toten mit 570 den höchsten Wert in der aktuellen Corona-Welle erreicht.

Die rechtspopulistische Regierung in Warschau beteuert, dass die Krankenhäuser die Lage noch im Griff hätten. So verfügte sie bisher auch keinen Lockdown für Ungeimpfte. In Polen sind 20,4 Millionen Menschen vollständig geimpft – bei 38 Millionen Einwohner. Wer aus Deutschland nach Polen einreist, muss entweder eine Impfung oder einen negativen Covid-19-Test vorweisen, um nicht in Quarantäne zu müssen.

Auswärtiges Amt warnt vor touristischen Reisen nach Polen

Mit der Einstufung als Hochrisikogebiet verbunden ist automatisch auch eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts für nicht notwendige touristische Reisen. Sie erleichtert Touristen die kostenlose Stornierung bereits gebuchter Reisen, bedeutet aber kein Reiseverbot.

Als Hochrisikogebiete werden Länder und Regionen mit einem besonders hohen Infektionsrisiko eingestuft. Dafür sind aber nicht nur die Infektionszahlen ausschlaggebend. Andere Kriterien sind das Tempo der Ausbreitung des Virus, die Belastung des Gesundheitssystems oder auch fehlende Daten über die Corona-Lage.

60 Länder stehen auf der RKI-Liste der Hochrisikogebiete

Innerhalb der Europäischen Union hatte es im Spätsommer zwischenzeitlich gar keine Corona-Hochrisikogebiete gegeben. In den vergangenen Wochen wurden aber bereits zahlreiche EU-Staaten wieder auf die Risikoliste gesetzt, darunter auch die Niederlande, Belgien und Österreich.

Insgesamt werden ab Sonntag weltweit wieder mehr als 60 Länder vom RKI ganz oder teilweise als Hochrisikogebiete geführt. Hinzu kommen acht Virusvariantengebiete in Afrika, für die noch strengere Einreisebeschränkungen gelten. Sie waren wegen der Verbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus in die höchste Risikokategorie eingestuft worden.

