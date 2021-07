Potsdam

Die Solidarität mit den Flutopfern in Nordrhein-Westfalen (NRW) und Rheinland-Pfalz, wo viele Menschen ihr Leben oder Hab und Gut verloren haben und noch immer etliche Menschen vermisst werden, ist in Brandenburg groß. Viele erinnern sich an die Flutkatastrophen an Oder und Elbe.

Der Verein Pro Brandenburg e.V. überreichte am Donnerstag dem Bevollmächtigten des Landes NRW, Staatssekretär Mark Speich, einen Spenden-Scheck über 20.000 Euro. Damit soll ein Wiederaufbauprojekt in den am stärksten betroffenen Regionen in NRW unterstützt werden.

Jutta Jahns-Böhm, Bevollmächtigte des Landes Brandenburg beim Bund, Oliver Günther, Vorsitzender von Pro Brandenburg und Präsident der Uni Potsdam, NRW-Staatssekretär Mark Speich und Andreas H .E. Kimmel, Geschäftsführer von Pro Brandenburg und Beauftragter Gesellschaftliche Verantwortung + Politik E.DIS Netz GmbH Quelle: Pro Brandenburg

Benefizspiel und Fraktionsspende

Die Michels Gruppe, zu der unter anderem die Brandenburgklinik Berlin-Brandenburg und die Seniorenresidenzen Ulmenhof und Buchenhof sowie das Wachkomazentrum Regine-Hildebrandt-Haus gehören, spendet am Samstag (24. Juli) anlässlich eines Benefizspiels zwischen den Fußballvereinen SV Rüdnitz/ Lobetal 97 und SG Biesenthal/Marienwerder mindestens 50.000 Euro, die den Hochwasseropfern zu Gute kommen.

Die Abgeordneten der Linksfraktion im Brandenburger Landtag spendeten 7.000 Euro für die Opfer der Hochwasserkatastrophe. „Mit unserer Spende wollen wir helfen, Leid zu lindern und den Betroffenen neue Zuversicht zu geben“, erklärte der Parlamentarische Geschäftsführer, Thomas Domres.

Viele private Hilfsaktionen

Vielerorts sind lokale Unterstützungsprojekte entstanden. In Potsdam etwa sammelte der Unternehmer Sebastian Frenkel bereits 30.000 Euro. Er will mit dem Geld Bautrockner organisieren, die in den Katastrophengebieten zum Einsatz kommen sollen.

In Niedergörsdorf sorgte eine spontaner Hilfsaufruf für großen Andrang im Pfarrhaus. In Königs Wusterhausen spendete der Imbiss am Kanal am Dienstag pro verkaufte Wurst 50 Cent für die Flutopfer.

Von MAZ-Online