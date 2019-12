Berlin

Zum Weihnachtsfest lädt die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz zu zahlreichen Gottesdiensten ein. Bischof Christian Stäblein wird am Heiligabend im Berliner Dom und in der Marienkirche am Alexanderplatz predigen, teilte die Landeskirche in Berlin mit. Die Berliner Generalsuperintendentin Ulrike Trautwein werde Heiligabend in der Christvesper in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche, die Görlitzer Generalsuperintendentin Theresa Rinecker in der Christvesper in der Peter-und-Paul-Kirche in Görlitz predigen.

Polizei und Zollbeamte wollen gemeinsam mit der Gottesdienstgemeinde und der Landespfarrerin für Polizei und Zoll, Marianne Ludwig, in der St. Matthäus-Kirche am Berliner Kulturforum den Heiligen Abend feiern. Auch die Markthalle IX in der Eisenbahnstraße in Berlin-Kreuzberg werde an Heiligabend zum Gottesdienstort. Der Weihnachtsgottesdienst im Berliner Hauptbahnhof steht den Angaben zufolge unter dem Motto „Gott kommt zum Zuge“. Dort will auch die Sängerin Jocelyn B. Smith auftreten.

Zahlreiche Krippenspiele und Gottesdienste

Menschen, die Heiligabend Gesellschaft suchen, könnten unter anderem in das Paulus-Gemeindehaus in Berlin-Zehlendorf, das Pfarrhaus Berlin-Waidmannslust oder das Gemeindezentrum in Schwedt an der Oder in Brandenburg kommen, hieß es. Zum Weihnachtsfest wird auch zu zahlreichen Krippenspielen und Gottesdiensten mit Musik eingeladen.

Gottesdienste in Brandenburg und Berlin

Von RND/epd