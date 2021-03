Vier Märkerinnen, vier Berichte: Diese Frauen haben in systemrelevanten Berufen ein Jahr Corona gemeistert

Brandenburg

Viele Frauen spüren in der Pandemie eine doppelte Belastung. Sie schultern nicht nur große Teile der Familienarbeit, sondern arbeiten oft auch noch in systemrelevanten Berufen, in denen schlecht bezahlt wird. Wie haben sie das vergangene Jahr erlebt? Vier Brandenburgerinnen erzählen ihre Geschichte.

Beate Wagner

Eine Zeit voller Angst und Sorgen

Beate Wagner leitet einen Hort in Cottbus. Die Pandemie brachte sie an ihre Grenzen.

Petra Quittel, Intensivkrankenschwester Quelle: privat

„Wir haben viele Patienten verloren“

Petra Quittel ist Intensivkrankenschwester. Sie hat Sorge vor der dritten Welle.

Anna Diadik, Sozialarbeiterin in Cottbus Quelle: Anna Diadik

Frauen und Kinder stehen unter Druck

Anna Diadik arbeitet als Familienhelferin in Cottbus und trifft viele Menschen in Not.

Melanie Micka-Herzmann, Pflegedienstleiterin, Seniorenresidenz Havelpalais, Potsdam Quelle: ProCurand Unternehmensgruppe

Weihnachten war eine schwere Zeit

Melanie Micka-Herzmann arbeitet in einem Pflegeheim. Ihr Kampf gilt der Einsamkeit.

Verena Letsch Quelle: privat

Nachgefragt: „Viele Frauen sind am Limit!“

Verena Letsch ist Referentin für Koordination, Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit beim Frauenpolitischen Rat Brandenburgs. Ein Gespräch über Hausarbeit und weiblich besetzte Berufe, die Wertschätzung brauchen.

Von Gesa Steeger