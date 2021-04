Potsdam

Vier Menschen sind am Mittwochabend in einer Wohneinrichtung des Oberlinhauses getötet worden. Am Tag nach dem Verbrechen sprach Matthias Fichtmüller, theologischer Vorstand des Oberlinhauses, mit der MAZ.

Wie gehen Sie mit den schrecklichen Ereignissen von heute Nacht um?

Matthias Fichtmüller: Wir befinden uns in einer Schockstarre. Noch in der Nacht haben wir alle mehr als 2000 Mitarbeiter des Oberlinhauses informiert. Den Kontakt zu den Angehörigen werden wir seelsorgerisch begleiten. Aber die Abläufe müssen weiter funktionieren, die Bewohner brauchen unsere Assistenz. Wir haben nicht einmal Zeit zu trauern. In zwei Wochen werden wir einen Gottesdienst in der Oberlin-Kirche abhalten, eine Trauerfeier für Opfer, Bewohner und Angehörige. Jetzt beten wir für die Person, die verletzt in einer Klinik liegt.

Um den Tatort gab es zunächst Irritationen. Anfangs hieß es, die Klinik sei Schauplatz des Verbrechens gewesen. Was stimmt nun?

Die Klinik hat damit nichts zu tun. Die Tat hat sich im Thusnelda-von-Saldern Haus zugetragen. Dort leben Menschen mit schweren körperlichen Behinderungen, die nach dem Ende ihrer Reha-Maßnahmen von uns weiter therapiert werden, oder die wegen ihrer schweren Behinderungen dort schon länger leben. Das Gebäude hat drei Etagen, 65 Menschen leben dort.

Glauben Sie, die Tat hat etwas mit der Corona-Situation zu tun?

Das kann ich mir nicht vorstellen. Der Kampf gegen die Krankheit hat uns eher zusammengeschweißt. Viele Bewohner sind schon geimpft. Man denkt, man ist über den Berg, und dann diese Tat. Das reißt uns doppelt den Boden weg.

Von der mutmaßlichen Täterin heißt es, sie sei wegen Schizophrenie schon lange in Behandlung.

Davon weiß ich nichts, im Übrigen beteilige ich mich nicht an solchen Spekulationen.

Von Ulrich Wangemann