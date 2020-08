Vier neue Corona-Fälle in Brandenburg

Potsdam

Die Zahl der Corona-Infizierten in Brandenburg ist von Samstag auf Sonntag um vier gestiegen. Dies meldete das Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) am Sonntagmorgen. Damit seien mittlerweile insgesamt 3.658 laborbestätigte COVID-19-Fälle statistisch erfasst (Stand: 10:00 Uhr). Sowohl von Donnerstag auf Freitag als auch von Freitag auf Samstag waren es jeweils 16 neu erfasste Fälle.

Die innerhalb der letzten 24 Stunden neu bestätigten Fälle wurden in den Landkreisen Teltow-Fläming, Oder-Spree, Oberhavel und in Frankfurt (Oder) registriert. Die Zahl der aktuell aktiv Erkrankten liegt bei circa 120.

Anzeige

In ganz Deutschland haben die Gesundheitsämter nach Angaben des Robert Koch-Instituts ( RKI) insgesamt 555 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Seit Beginn der Corona-Krise haben sich somit mindestens 215 891 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie das RKI am Sonntagmorgen im Internet meldete (Datenstand 9.8., 0.00 Uhr).

Von MAZonline/dpa